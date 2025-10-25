Ghiozdanele moderne, o povară pe umerii copiilor. Medic: Focusul principal nu mai e pe utilitatea acestuia, ci pe design

Discuțiile privind greutatea ghiozdanelor purtate de elevi au fost mereu prezente în spațiul public. Anul trecut, reprezentanții Ministerului Sănătății au venit cu mai multe propuneri menite să îi protejeze pe elevi. Potrivit planului anunțat în 2024, un ghiozdan nu ar trebui să depășească 10% din masa corporală a copilului. Neurochirurgul Iustinian Simion a explicat, exclusiv pentru EVZ, ce efecte poate avea o greutate prea mare purtată zilnic în spate de un copil.

Potrivit medicului, purtarea unui ghiozdan cu o greutate neadecvată crește semnificativ riscul de apariție a problemelor la nivelul coloanei vertebrale. În timp, presiunea exercitată asupra spatelui și umerilor poate duce la dureri cronice, postură incorectă, deformări ale coloanei și chiar la scolioză.

„A fost o modă în urmă cu câțiva ani cu ghiozdanele cu o singură bretea, care se puneau doar pe un umăr, iar apoi a fost o perioadă de câțiva ani în care au apărut multe scolioze, adică acele curburi spre lateral ale coloanei vertebrale. Mulți tineri au ajuns la medic cu probleme serioase și chiar la operație. Un ghiozdan cu o greutate neadecvată poate duce la probleme destul de serioase. Scolioza, în sine, este o patologie greu de tratat și foarte dureroasă”, spune neurochirurgul.

Medicul subliniază că, pe lângă greutatea prea mare, o altă problemă importantă este modul în care părinții aleg ghiozdanele copiilor. De multe ori, criteriul principal nu este confortul sau ergonomia, ci aspectul acestuia.

„În ultima perioadă există un exces de zel, în special în zonele urbane, unde li se dau copiilor foarte multe sarcini. Asta înseamnă că sunt nevoiți să ducă în spate un ghiozdan greu. Pe lângă acest aspect, mai este și zona de marketing care intervine aici, iar părinții tind să cumpere tot felul de ghiozdane cu diferite personaje apreciate de copii, care au impact total nefavorabil asupra coloanei și nu țin cont de nicio normă de ergonomie”, explică el.

Ghiozdanele colorate, cu personaje populare sau cu diferite modele promovate pe rețelele de socializare, le atrag atenția celor mici, însă sunt adesea necorespunzătoare din punct de vedere medical.

„Focusul principal nu mai e pe utilitatea ghiozdanului, ci pe designul acestuia. Apar tot felul de modele de la an la an, în funcție de personajele care sunt în vogă sau în funcție de ce ne transmite social media că ar trebui să purtăm, și atunci vedeți copii de mici cu tot felul de ghiozdane care pun presiune pe coloană”, adaugă neurochirurgul.

Anul trecut, reprezentanții Ministerului Sănătății au propus mai multe măsuri pentru a reduce riscurile cauzate de ghiozdanele prea grele. Una dintre ideile anunțate a fost instalarea dulapurilor individuale în fiecare clasă, astfel încât elevii să nu mai fie nevoiți să poarte zi de zi toate manualele și rechizitele în ghiozdan.