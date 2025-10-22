După tragedia din Rahova, elevii și profesorii de la Liceul Bolintineanu primesc sprijin psihologic

Fundația World Vision România, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației a Universității din București, a lansat un program de asistență psihologică și sprijin emoțional pentru copiii, părinții și profesorii de la Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, afectat de explozia din cartierul Rahova. Liceul se află foarte aproape de blocul în care a avut loc tragedia, iar suflul exploziei a avariat 15 săli de clasă.

În momentul deflagrației, în jurul orei 9:10, în școală se aflau aproximativ 800 de elevi. Mai mulți copii au fost răniți, în special de cioburi de la geamurile sparte, iar pentru siguranța lor, cursurile se desfășoară această săptămână online.

Programul de sprijin este oferit de o echipă de 50 de psihologi, consilieri școlari și specialiști în protecția copilului și include: ghiduri și resurse utile pentru gestionarea stresului post-traumatic, sesiuni individuale de consiliere pentru elevi, părinți sau profesori, sesiuni online de suport emoțional pentru clasele afectate, grupuri de suport pentru cadrele didactice și o linie telefonică de asistență emoțională, cu referire către suport specializat.

Ghidurile realizate de experții psihologi World Vision oferă recomandări pentru copii, părinți și profesori, pentru a-i ajuta să facă față traumelor generate de tragedie.

La rândul lor, părinții sunt îndrumați să le ofere mai multă atenție copiilor care au trecut printr-un eveniment traumatic.

„Când se întâmplă ceva neaşteptat şi dureros, o explozie, un accident etc. copiii pot rămâne cu nelinişte, teamă şi multe întrebări la care nu ştiu cum să răspundă. Ascultă fără a forţa. Lasă copilul să vorbească doar când simte nevoia. Uneori, tăcerea lui spune mai mult decât cuvintele.

Validează emoţiile. Spune-i că e normal să simtă frică, furie sau tristeţe. Evită expresii precum „nu plânge” sau „nu te mai gândi”.

Păstrează rutina zilnică. Mesele, somnul şi activităţile obişnuite îi oferă copilului sentimentul că lumea încă are un ritm sigur.

Petrece timp împreună cu copilul. O plimbare, un desen, o poveste, lucrurile simple îl ajută să se liniştească şi să se reconecteze cu tine.

Cere ajutor specializat dacă observi că: are coşmaruri dese, retrăieşte evenimentul, evită locuri sau sunete, e iritabil, se izolează sau refuză activităţile care îi plăceau.

Aminteşte-i mereu că nu e singur. Spune-i des: „Sunt aici. Eşti în siguranţă. O să trecem împreună peste asta”, se arată în ghidul lansat recent, potrivit Edupedu.

De asemenea, elevii sunt încurajați să-și exprime sentimentele și să caute sprijin în perioadele dificile. Experții le recomandă să vorbească deschis cu un adult de încredere – părinte, profesor sau consilier școlar – pentru a-și înțelege și gestiona emoțiile.

În plus, cei care au lansat ghidul spun că este important să nu mai urmează imaginile sau clipurile cu explozia.

Pentru sprijin individual, elevii pot apela la consilierul școlar, psiholog sau medicul de familie, care le pot oferi ghidare în gestionarea anxietății și stresului post-traumatic.

„Caută oamenii la care ţii. După ceva dureros, cel mai mult ajută să nu fii singur. Stai cu familia, prietenii sau colegii. Fă lucruri care te ajută să te simţi bine în corpul tău. Ascultă muzică, desenează, joacă-te, citeşte, mângâie un animal. Când faci lucruri care îţi plac, corpul învaţă că pericolul a trecut”, se arată în ghidul lansat de World Vision.

Activitățile care aduc relaxare și plăcere, precum desenul, muzica, cititul, jocurile sau interacțiunea cu animalele, ajută corpul și mintea să se liniștească. De asemenea, specialiștii le amintesc elevilor că alimentația corectă, somnul odihnitor, plimbările și exercițiile de respirație sunt esențiale pentru refacerea stării emoționale.