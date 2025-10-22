Noua ipoteză despre explozia din Rahova

Încă din prima zi a dezastrului, s-a încercat, ca şi în Cazul Caracal, să ni se bage pe gât o poveste simplă şi uşor de înghiţit, care să ne adoarmă atenţia asupra anchetei. Cu ce scop? Simplu. Ce s-a făcut şi până acum. Muşamalizarea. Sau, cel mult, tragerea la răspundere a vreunui acar Păun, care ia totul asupra lui.

La Cazul Caracal au încercat să ne vândă povestea lupului singuratic, Dincă, un criminal în serie care răpea fetele de pe stradă, le viola, le ucidea şi le ardea apoi în butoiul din curte. S-a dovedit că nu este deloc aşa.

În Cazul Rahova, povestea care s-a încercat să ne fie vândută încă de la început a fost următoarea: în bloc a mirosit puternic a gaz. Locatarii au sunat peste tot, inclusiv la 112. A venit un reprezentant de la Distrigaz care a constatat că, într-adevăr, mirosea puternic a gaz, deci erau scăpări pe undeva. Prin urmare, a închis vana de la ţeava principală ce alimenta blocul şi a sigilat-o.

După aceea a venit reprezentantul unei firme particulare, care, pentru că oamenii din bloc nu au avut cu ce să-i plătească pe loc să-şi facă treaba, a plecat. A doua zi, a avut loc explozia. Din prima ni s-a spus că sigiliul a fost rupt, deşi el a fost găsit abia luni, la câteva zile după explozie.

Distrigaz şi firma privată, acreditată de ANRE, deşi nu are decât trei angajaţi, îşi făcuseră treaba. Dar, după ce au plecat, un locatar, supărat că nu are cu ce se încălzi sau face o cafea sau un ceai, pentru că era gazul oprit, a mers şi a rupt sigiliul, a dat cu de la sine putere drumul la gaz, care a răsuflat din nou şi dimineaţă s-a produs nenorocirea. Deci, vinovat? Cineva din bloc.

Acum, vă propun să trecem în revistă câteva elemente extrem de importante în economia anchetei, care nu numai că dau peste cap această poveste simplă care s-a încercat să ne fie băgată pe gât, dar duc la o cu totul altă ipoteză asupra originii dezastrului. Ipoteză în care fix cei care în prima zi pretindeau că şi-au făcut din plin datoria, sunt de fapt vinovaţii.

Nu vrem să descriem iar scene sfâşietoare, despre oameni morţi şi zeci de familii care au rămas pe drumuri, cu averea strânsă într-o viaţă spulberată într-o fracţioune de secundă. Cunoaşteţi, cu siguranţă, toate acestea. Nu că ele nu ar fi importante. Sunt cele mai importante, pentru bunul motiv că oamenii sunt cei mai importanţi. Dar considerăm că aceşti oameni, care au trecut şi încă mai trec prin încercări dintre cele mai grele, nu mai trebuie minţiţi. Trebuie să li se facă dreptate, iar cei vinovaţi să plătească.

Prima declaraţie este a unui locatar de la blocul care a sărit în aer. Declaraţia este în exsclusivitate. Ce spune acesta: „Joi dimineață la ora 5:30 doamna admistrator îl sună pe tata (care locuieşte la parter n.r.) să coboare la subsol împreună pentru că pe casa scării și în apartamente este un fum dens, înecăcios, mirosind a cablu electric ars. Nu au putut intra în subsolul blocului. În consecință, tata a oprit alimentarea cu energie electrică a subsolului, au deschis ușile de la intrarea în bloc să se disipeze fumul care venea din subsol.

Odată cu fumul dens şi înecacios au fost și întreruperi de alimentare cu energie electrică. Au sunat la cei de la rețele electrice pentru a verifica de unde vine fumul pentru că în interiorul blocului nu exista nimic în neregulă. În plus, erau şi acele întreruperi de curent. Cât timp au stat jos la parter să se lămurească de unde vine fumul au simțit mirosul de gaz. În consecință, au oprit alimentarea coloanelor de gaz de la intrarea în bloc. A ajuns la fața locului o echipa de la rețele electrice și au spus că fumul din bloc provine de la firele electrice subterane de alimentare cu energie electrică a punctului de transformare care se afla la aproximativ 15 m de bloc.

Simțind mirosul de gaz, doamna administrator a sunat la Distrigaz care a venit și a oprit robinetul principal de alimentare cu gaz de la colțul blocului pe care l-a și sigilat.”

Deci, mai întâi a fost un fum dens, la subsol, care nu avea legătură cu gazul metan, ci cu firele electrice care veneau de la transformator.

Cea de-a doua declaraţie este a unei doamne care spune că tot în jurul acelei ore, adică 5,30 dimineaţa, a văzut o flacără albastră, ca un fel de arc electric, în afară, la câţiva metri de colţul blocului.

Mai avem câteva declaraţii, ale altor locatari din bloc. Aceştia afirmă că au încercat, în dimineaţa dezastrului, să aprindă aragazul, să-şi facă un ceai sau o cafea. Gazele erau oprite. Asta se întâmpla în intervalul 8.00 – 8 30 dimineaţa. La ora 9.08, sunt înregistrate 44 de apeluri la 112, în care oamenii anunţă explozia.

Deci, explozia s-a petrecut când gazele în bloc erau închise. Nu exista gaz pe conducta de alimentare. Şi totuşi, explozia s-a produs.

Povestea cu locatarul care a rupt sigiliul şi a dat de capul lui drumul la gaz este contrazisă de declaraţiile celor care spun că gazul în bloc era oprit cu o zi înainte.

Să continuăm să punem cap la cap elementele pe care le avem. În dimineaţa deflagraţiei, la faţa locului au fost nu una, ci două echipe de intervenţie de la două firme particulare. Reprezentantul primei, cu angajatul de la blocul care a explodat şi care a refuzat să lucreze până nu este plătit, şi o altă echipă. Ce este cu această a doua echipă? Venise, chemată de locatarii de la blocul vecin celui care a explodat. Pentru că şi la ei în bloc se simţea miros de gaz. De asemenea, există declaraţii că şi în liceul aflat în apropierea blocului unde s-a produs deflagraţia, se simţea miros de gaz.

Ce înseamnă asta, după păărerea noastră. Avaria nu a fost la blocul cu pricina, ci pe conducta principală. O defecţiune electrică a fisurat maghistrala de gaz. Iar gazul metan, mai uşor decât aerul, a început să migreze, mai ales prin subsolurile blocurilor, către etajele superioare. Mai mult la blocul cu explozia, pentru că fisura era mai aproape de el.

De ce s-a produs explozia la etajul cinci? Pentru că, din informaţiile noastre, acolo se afla un apartament nelocuit de mai multă vreme. Deci, nu a avut cine să deschidă geamurile şi să aerisească, aşa cum s-a întâmplat la alte etaje, Iar gazul s-a acumulat până când ceva a declanşat explozia.

Desigur, ancheta este în plină desfăşurare. Dar această ipoteză, din informaţiile noastre, este foarte serios luată în calcul. De altfel, în noaptea de duminică spre luni, a fost adus un excavator, care a săpat până la magistrala de gaze, de unde au fost ridicate mai multe bucăţi. Ele vor fi expertizate în zilele următoare.

Toată lumea se întreabă cine poartă vina, totuşi, pentru această tragedie. Asta se va stabili la sfârşitul anchetei. Noi nu facem decât să cităm din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, actualizată;

Operatorul/distribuitorul de gaze naturale – are obligația legală să: a) Se deplaseze de urgență în teren; b) Verifice sursa scurgerii; c) Oprească alimentarea cu gaz dacă este necesar; d) Asigure securizarea zonei. ISU (Inspectoratul pentru Situații de Urgență) – poate interveni: a) Dacă este pericol de explozie; b) Pentru evacuarea populației sau izolarea zonei.

Nicio instituţie din cele două menţionate nu a făcut ceea ce avea obligaţia legală să facă.

Ceea ce este însă foarte sigur până acum: locatarii nu au nicio vină, ca în povestea care s-a încercat să ne fie băgată pe gât în prima zi.