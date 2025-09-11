Justitie Decizia lui Gheorghe Dincă reaprinde spiritele în Cazul Caracal







Gheorghe Dincă, condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu în dosarul Caracal, a depus o cerere surprinzătoare la Tribunalul Dolj.

Cunoscut drept „Monstrul din Caracal”, Dincă solicită să fie lăsat să meargă la un spital civil, fără escortă, pentru a-și trata problemele de sănătate.

Potrivit informațiilor, acesta a promis instanței că se va întoarce singur în penitenciar după finalizarea tratamentului, invocând că „nu vrea să fie stresat” de paza permanentă.

Judecătorii nu s-au lăsat impresionați de argumentele lui Dincă și au decis că el nu poate fi lăsat liber, nici măcar temporar. În schimb, instanța a dispus ca acesta să fie evaluat medical de specialiștii de la Institutul de Medicină Legală (IML) Craiova.

Astfel, o comisie medico-legală va stabili dacă afecțiunile invocate de condamnat:

pot fi tratate în rețeaua medicală a Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) ;

necesită intervenții și analize care nu pot fi realizate în spitalele penitenciare;

justifică, în cazuri excepționale, transferul la o unitate civilă.

În situația în care Dincă are nevoie de tratament în afara sistemului ANP, acesta va fi transferat doar sub pază strictă, fără nicio excepție.

„Dispune efectuarea unei expertize medico-legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova, având următoarele obiective: dacă persoana condamnată prezintă afecțiuni medicale;

dacă afecțiunile constatate nu pot fi tratate în rețeaua sanitară a ANP și fac imposibilă executarea imediată a pedepsei;

dacă afecțiunile nu permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în rețeaua sanitară a Ministerului Sănătății;

să se indice locul sau unitatea sanitară din rețeaua Ministerului Sănătății unde urmează să se efectueze tratamentul, în cazul în care boala nu poate fi tratată în rețeaua ANP ;

să se indice perioada recomandată pentru întreruperea executării pedepsei. Dispune ca plata expertizei medico-legale și a examenelor complementare să fie suportată din fondurile Ministerului Justiției, alocate Tribunalului Dolj. Se emite adresă către Penitenciarul Craiova, în vederea prezentării petentului Dincă Gheorghe la IML Craiova, cu mențiunea de a se depune la dosar toate înscrisurile medicale referitoare la starea de sănătate a petentului.”

Gheorghe Dincă, în vârstă de 71 de ani , a fost condamnat definitiv în dosarul Caracal pentru răpirea și uciderea Alexandrei Măceșanu (15 ani) și a Luizei Melencu (18 ani) , dispărute în 2019.

Tribunalul Olt l-a condamnat inițial la 30 de ani de închisoare , pedeapsă menținută în apel.

Cazul a șocat România, declanșând proteste masive, schimbări legislative și demiteri la nivelul Poliției și Parchetului.

În următoarea perioadă, Dincă va fi dus la Institutul de Medicină Legală Craiova pentru expertiza medicală completă. În funcție de concluziile medicilor: