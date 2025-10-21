După explozia din Rahova, Guvernul schimbă legea pentru a permite reconstruirea clădirilor distruse

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) va sprijini financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti, afectat de explozia produsă vinerea trecută, a anunţat, marţi, ministrul Cseke Attila.

MDLPA a publicat, în transparenţă decizională, un proiect de ordonanţă de urgenţă care vizează programele de finanţare pentru consolidarea clădirilor. Astfel, pentru Programul naţional de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, care permite finanţarea lucrărilor de proiectare şi execuţie în proporţie de 100% pentru blocuri de locuinţe, se instituie posibilitatea expresă a includerii clădirilor afectate de dezastre generate de acţiuni accidentale sau accidente tehnice.

„Guvernul, Ministerul Dezvoltării reconfirmă angajamentul faţă de siguranţa cetăţenilor în caz de cutremur sau alte dezastre, având în vedere că vulnerabilităţile structurale ale clădirilor pot avea efecte dramatice asupra comunităţilor”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul a precizat că aceste clădiri prezintă un grad mare de vulnerabilitate la cutremure, inclusiv la seisme de magnitudine mică. De aceea, este necesar un cadru legal care să permită finanţarea lucrărilor de demolare și realizarea unei construcții noi, precum și acoperirea cheltuielilor aferente studiilor și proiectării.

În prezent, programul finanţat de Guvern prin Ministerul Dezvoltării include doar lucrări la clădiri existente, nu și demolări sau construcții noi. Ministrul a mai transmis că există precedent legal, exemplul fiind programul „Școli sigure”, care prevede posibilitatea demolării clădirilor și construcția unora noi.

Pentru includerea blocului afectat de explozie în program, sunt necesare:

-expertiza tehnică realizată de specialiști atestați pentru rezistență mecanică și stabilitate;

-raportul de constatare a cauzei accidentului, întocmit de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Clădirile nou realizate prin program vor intra în proprietatea privată a statului și se vor atribui unității administrativ-teritoriale pe raza căreia sunt amplasate, prin convenție cu Ministerul Dezvoltării.

Locuințele vor fi atribuite cu chirie foștilor proprietari, pe întreaga durată a vieții, și pentru o perioadă de maximum 20 de ani pentru moștenitorii minori, cu posibilitate de vânzare la solicitarea foștilor proprietari.

Actul normativ propus prevede și prelungirea perioadei de derulare a programelor naționale de investiții:

-„Școli sigure și sănătoase”

-consolidarea seismică a spitalelor „Mihail Cantacuzino”

-Perioada de derulare este extinsă până în 2028, față de 2025, cât era prevăzut inițial.

Conform proiectului, autoritățile administrației publice locale pot finanța, din buget propriu, expertizarea, proiectarea și execuția lucrărilor pentru:

-clădirile încadrate în clasa de risc seismic ridicat (RSI și RSII) care nu accesează fondurile ministerului;

-clădirile afectate de explozii sau incendii.

„Reducerea riscului seismic și consolidarea infrastructurii publice esențiale – școli, spitale, clădiri publice și blocuri de locuințe – este o prioritate pentru Ministerul Dezvoltării, pentru că asigură siguranța cetățenilor”, a transmis ministrul Cseke Attila. Proiectul de act normativ poate fi consultat la adresa: httpsxFx://shorturl.at/ya0ry.