Explozia din Rahova. Locuințele proprietarilor care nu au fost acasă, verificate de anchetatori

Explozia din Rahova. Locuințele proprietarilor care nu au fost acasă, verificate de anchetatori
Poliția Capitalei a anunțat că intervențiile la locul exploziei din cartierul Rahova sunt în desfășurare, fiind implicate mai multe instituții și firme specializate. Anchetatorii continuă cercetările în apartamentele aparținând unor proprietari care nu au fost prezenți acasă în timpul deflagrației, iar firmele de utilități au fost autorizate să evalueze defecțiunile la rețelele de infrastructură.

Poliția Capitalei a transmis că, în paralel cu aceste operațiuni, s-au derulat lucrări de igienizare a fațadelor blocurilor afectate și a perimetrului din parcarea situată în spatele imobilului, cu sprijinul pompierilor și al autorităților locale.

„Odată cu contactarea proprietarilor, anchetatorii au putut pătrunde și desfășura procedurile necesare”, a precizat Poliția Capitalei. În cadrul acestor operațiuni, firmele de utilități au realizat evaluarea rețelelor de electricitate, gaze și apă și au efectuat separația între utilitățile blocului afectat și cele ale imobilelor învecinate, pentru a permite reluarea furnizării către cetățeni. De asemenea, oamenii au fost sprijiniți pentru accesul temporar în apartamentele deteriorate, pentru a recupera bunuri personale.

Situația victimelor

Din cele 15 persoane rănite în urma exploziei, 8 sunt în continuare internate în unități medicale din București, sub supraveghere. Autoritățile monitorizează atent starea lor de sănătate.

Brigada Rutieră a Poliției Capitalei a menținut restricții temporare de circulație în zonele adiacente exploziei, inclusiv pe strada Vicina (între Calea Rahovei și strada Oltina), aleile adiacente blocurilor afectate și banda 1 a Căii Rahovei, între străzile Vicina și Malcoci. De asemenea, accesul pietonal pe trotuarul adiacent imobilelor afectate rămâne restricționat. Traficul rutier este deviat pe rute alternative, cu sprijinul polițiștilor rutieri.

Ancheta penală, în curs

Toate activitățile se desfășoară în paralel cu cercetarea penală efectuată de Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Ancheta include cercetarea la fața locului și toate procedurile legale necesare pentru stabilirea cauzelor exploziei și evaluarea daunelor.

