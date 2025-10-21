Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată

Din cuprinsul articolului „Intervenția Distrigaz era esențială”

Jurnalistul Ciprian Cherciu a dezvăluit, în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac la B1 TV, informații importante din raportul INSEMEX referitor la explozia care a avut loc la blocul din Rahova. Potrivit raportului, o țeavă exterioară de gaze era fisurată, iar aceasta se afla înainte de robinetul principal al clădirii, care fusese închis și sigilat anterior.

Cherciu a explicat că, deși sigiliul robinetului fusese rupt, acesta a fost ulterior închis, indicând că scurgerea nu provenea de după robinet. „O țeavă exterioră era fisurată, gazul s-a scurs prin subsol și prin sistemul de ventilație al blocului, acumulându-se la etajele 5-6, unde a avut loc explozia. Prin sistemul de ventilație și prin diverse spații, gazul a circulat, ceea ce explică de ce mirosul se simțea în întregul bloc”, a spus jurnalistul.

Jurnalistul a precizat că, din moment ce scurgerea provine dintr-o conductă situată înainte de robinetul principal, responsabilitatea pentru incident se conturează asupra operatorului de gaze Distrigaz. „Când există miros de gaze în subsol și, în același timp, la etajul șase, nu poate fi vina apartamentelor. Problema a persistat două zile, iar aici intervenția Distrigaz era esențială”, a explicat Cherciu.

El a subliniat că firma care a inspectat inițial blocul ar fi rupt sigiliul robinetului, dar după negocieri și închiderea acestuia, scurgerea a continuat, ceea ce face clar că responsabilitatea primară revine operatorului de gaze. „Acțiunea Distrigaz de a da vina pe o firmă externă nu explică explozia a doua zi. În prezent, situația indică clar că Distrigaz va trebui să ofere explicații detaliate”, a adăugat jurnalistul.