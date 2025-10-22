Elevi cazați la un hotel din Deva, agresați de un bărbat din cauza zgomotului

Mai mulţi elevi din judeţul Bistriţa-Năsăud, cazaţi într-un hotel din Deva, au fost agresaţi de un bărbat deranjat de zgomotul produs de aceştia. O angajată a hotelului a sunat la 112, iar poliţiştii Municipiului Deja au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de lovirea sau alte violenţe, potrivit unui comunicat IPJ Hunedoara.

În noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025, în jurul orei 01:30, poliţiştii Poliţiei Municipiului Deva au fost alertaţi prin SNUAU 112 de o angajată a hotelului, după ce aceasta a observat că un grup de elevi cazaţi în unitate a fost agresat fizic. Incidentul a avut loc chiar în incinta hotelului, iar persoana care a atacat elevii era, de asemenea, cazată în unitate.

Reprezentanţii IPJ Hunedoara au transmis că poliţiştii au intervenit prompt la faţa locului pentru a stabili împrejurările incidentului. În acest caz, autorităţile au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt în desfăşurare pentru identificarea tuturor detaliilor legate de agresiune.

Poliţiştii au identificat o femeie de 31 de ani, profesoară şi dirigintă, care însoţea un grup de patru elevi, cu vârste de 15 ani, veniţi din municipiul Bistriţa. Aceştia se aflau în Deva pentru o excursie şcolară.

Profesoara copiilor a precizat că adolescenții au fost agresați de bărbat în jurul orei 00:35, când se aflau în camerele lor.

Profesoara grupului de elevi a declarat poliţiştilor că, în jurul orei 00:35, copiii au fost agresaţi fizic în camerele lor de un bărbat de 42 de ani, din judeţul Cluj, cazat în acelaşi hotel. Motivul agresiunii ar fi fost zgomotul produs de copii.

Poliţiştii din Deva au deschis un dosar penal pentru infracţiunea de lovirea sau alte violenţe, iar ancheta este în desfăşurare pentru a stabili toate împrejurările incidentului.