Prima zi în închisoare a lui Sarkozy: Doi ofițeri, instalați lângă celula sa

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, a început marți să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare pentru conspirație în vederea strângerii ilegale de fonduri din Libia pentru campania sa prezidențială din 2007. Doi ofițeri din cadrul securității l-au însoțit pe Sarkozy la închisoarea La Santé, în Paris, și au fost instalați într-o celulă vecină, potrivit AFP.

„Este exclus să ne asumăm cel mai mic risc în privința securității unui fost președinte”, a declarat una dintre surse, fără a oferi detalii suplimentare. Nici anturajul lui Sarkozy nu a comentat, iar Ministerul de Interne a refuzat să facă declarații.

Sarkozy va rămâne în închisoare pentru minimum trei săptămâni, până la pronunțarea Curții de Apel asupra cererii sale de eliberare, depusă imediat după incarcerare. Avocatul său, Christophe Ingrain, a precizat că termenul instanței poate fi de până la două luni.

Pe 25 septembrie, tribunalul penal din Paris l-a condamnat pe fostul președinte la cinci ani de închisoare, fiind găsit vinovat că și-a lăsat colaboratorii să negocieze cu regimul lui Muammar Gaddafi finanțarea secretă a campaniei sale prezidențiale din 2007.

Deși a fost găsit vinovat de conspirație cu apropiații săi, Sarkozy a fost achitat de acuzația de a fi primit fondurile personal. Fostul președinte a negat constant acuzațiile, calificând cazul drept motivat politic și umilitor.

În trecut, Sarkozy a mai fost condamnat într-un alt caz de corupție, executând pedeapsa prin purtarea unei brățări electronice la gleznă.

Marți dimineață, însoțit de soția sa Carla Bruni, Sarkozy a părăsit domiciliul salutând mulțimea adunată în fața porților. La mai puțin de o jumătate de oră, fostul lider a ajuns la închisoarea La Santé, unde zeci de polițiști au blocat străzile din jur, iar jurnaliștii și presa străină erau prezenți în număr mare.

Într-un mesaj publicat pe contul său X, Sarkozy a denunțat „un scandal judiciar” și un „calvar de mai bine de zece ani”, subliniind că nu solicită avantaje speciale și că își păstrează demnitatea: „Nu un fost președinte al Republicii este închis, ci un om nevinovat. Adevărul va triumfa.”

Conform declarațiilor lui Sebastien Cauwel, șeful sistemului penitenciar francez, Sarkozy va fi ținut în izolare, pentru siguranța sa. Va avea acces la curtea de exerciții de două ori pe zi, la o sală de activități și la celula sa individuală, de 9–12 metri pătrați, recent renovată și dotată cu duș privat.

Fostul președinte va putea folosi un televizor contra unei taxe lunare și un telefon fix, dar nu și un mobil. Avocatul său a precizat că Sarkozy și-a pregătit bagajele cu pulovere și dopuri de urechi, și va lua trei cărți pentru prima săptămână, inclusiv „Contele de Monte Cristo” de Alexandre Dumas.

Președintele Emmanuel Macron s-a întâlnit cu Sarkozy înainte de încarcerare, iar ministrul Justiției, Gérald Darmanin, apropiat al fostului lider, a anunțat că va merge să-l viziteze la La Santé.