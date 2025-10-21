Fostul președinte Nicolas Sarkozy a ajuns la închisoarea La Santé

Marți, 21 octombrie 2025, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost încarcerat la închisoarea La Santé din Paris, la aproape o lună după ce a fost condamnat pentru asociere de răufăcători în cadrul suspiciunilor privind finanțarea libiană a campaniei sale prezidențiale din 2007.

Este pentru prima dată în istoria Franței când un fost șef de stat este plasat după gratii. Această detenție reprezintă un moment fără precedent în ceea ce privește modul în care justiția franceză gestionează cazurile politice ce implică foști lideri ai țării și a atras o atenție intensă din partea presei și publicului.

Fostul președinte a sosit la închisoarea La Santé în jurul orei 10:00, însoțit de soția sa, Carla Bruni. În jurul penitenciarului a fost implementat un dispozitiv de securitate amplu pentru a gestiona atât prezența jurnaliștilor, cât și a susținătorilor care au venit să își manifeste sprijinul.

La apelul familiei, câteva zeci de persoane s-au adunat începând de la primele ore ale dimineții în apropierea locuinței lui Sarkozy din arondismentul 16 din Paris.

Susținătorii au aplaudat și au cântat La Marseillaise când fostul președinte a ieșit din casă, îndreptându-se spre închisoare. Nicolas Sarkozy a salutat mulțimea, însă nu a rostit niciun cuvânt către cei prezenți sau către jurnaliști.

Printre manifestanți, unele persoane și-au exprimat emoția și sprijinul. Marie-Joséphine Paysa, o pariziană în vârstă de 80 de ani, a declarat:

„Este o persoană minunată, Sarkozy, pentru tot ceea ce a făcut”.

François, în vârstă de 66 de ani, a spus printre lacrimi că este vorba de un „proces politic” și că a venit „pentru democrație”. Alți participanți au comparat situația cu un regim autoritar, iar două drapele franceze au fost agățate la grilajul casei.

Înainte de a intra la închisoare, Nicolas Sarkozy a publicat un mesaj pe rețelele sociale:

„În momentul în care mă pregătesc să trec pragul închisorii La Santé, gândurile mele se îndreaptă către francezi și franțuzoaice (…) Vreau să le spun, cu toată forța neclintită care mă caracterizează, că nu este un fost președinte al Republicii care este închis în această dimineață, ci un nevinovat.

🚨 ALERTE - Nicolas Sarkozy sera incarcéré le 21 octobre à la prison de la santé. pic.twitter.com/qwYHB0YVju — Ilan Gabet (@Ilangabet) October 13, 2025

Voi continua să denunț acest scandal judiciar, acest calvar pe care îl suport de mai bine de zece ani. Adevărul va triumfa, dar prețul de plătit a fost copleșitor”.

Avocații săi au precizat că imediat după încarcerare va fi depusă o cerere de eliberare provizorie. Justiția are la dispoziție două luni pentru a decide, deși este de așteptat ca decizia să fie luată rapid.

Pe 25 septembrie 2025, tribunalul corecțional din Paris l-a condamnat pe Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare pentru asociere de răufăcători în dosarul finanțării libiene.

Instanța a considerat că fostul președinte a permis, cu cunoștință de cauză, ca colaboratorii săi, Claude Guéant și Brice Hortefeux, să se întâlnească la Tripoli cu un demnitar al regimului lui Muammar Gaddafi pentru a discuta despre finanțarea ascunsă a campaniei prezidențiale din 2007. Sarkozy susține că este nevinovat și a făcut apel.

Mandatul de arestare pronunțat de instanță a stârnit dezbateri privind prezumția de nevinovăție, deoarece acesta implică detenția înainte de soluționarea apelului.

Judecătorii au justificat această măsură prin „gravitatea excepțională” a faptelor și riscul de afectare a încrederii cetățenilor în reprezentanții lor.

Sarkozy, figură marcantă a dreptei franceze, continuă să primească sprijinul multor lideri politici. Susținătorii săi au criticat intens mandatul de arestare, considerând că este disproporționat în raport cu practicile judiciare obișnuite.

Aceștia apreciază că procedura poate fi interpretată ca o încălcare a prezumției de nevinovăție.

🚨🇫🇷C'EST HISTORIQUE : Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, est en route vers la prison de la Santé. Celui qui a dirigé la France depuis l’Élysée passera DERRIÈRE LES BARREAUX.😱 Il sort donc bel et bien "la tête haute"pic.twitter.com/XbqOYfvllQ — ActuX (@Actux_fr) October 21, 2025

Fostul președinte a denunțat public „o nedreptate” și „ură” din partea anumitor magistrați. De asemenea, s-a comparat cu Alfred Dreyfus, ofițerul francez acuzat pe nedrept de trădare în secolul al XIX-lea și exilat pe insula Diavolului în context de antisemitism.

Această comparație subliniază percepția gravității situației sale și mesajul său simbolic către public și susținători.

În decembrie 2024, Nicolas Sarkozy fusese condamnat într-un alt dosar, cel al interceptărilor telefonice, la un an de închisoare cu executare parțială prin brățară electronică.

Din cauza vârstei sale, a beneficiat de eliberare condiționată înainte de împlinirea jumătății pedepsei. Această încarcerare marchează o premieră, fiind prima detenție a unui fost președinte francez în regim de detenție standard.

Reacțiile în rândul publicului și al mass-media sunt variate. Unii consideră că justiția a acționat excesiv, în timp ce alții cred că detenția lui Sarkozy întărește credibilitatea sistemului judiciar, demonstrând că nimeni nu este deasupra legii.

Următoarele zile vor fi esențiale pentru a stabili dacă va fi menținut în detenție sau eliberat provizoriu până la soluționarea apelului.

Această situație este urmărită îndeaproape atât de presa internațională, cât și de instituțiile politice franceze și organizațiile pentru drepturile civile.

Dezbaterile privind prezumția de nevinovăție, severitatea mandatelor de arestare și transparența procedurilor judiciare vor continua să fie subiecte de discuție în săptămânile următoare.