Nicolas Sarkozy, ultima zi de libertate. Marți, 21 octombrie, va fi încarcerat în Penitenciarul La Santé

Emmanuel Macron l-a primit vineri pe Nicolas Sarkozy la Palatul Élysée, cu doar patru zile înainte ca fostul șef al statului francez să fie încarcerat. Informația a fost dezvăluită de publicația BFMTV, care precizează că această întrevedere a avut loc într-un context extrem de sensibil pentru viața politică franceză.

Marți, 21 octombrie, Nicolas Sarkozy urmează să fie încarcerat în penitenciarul La Santé, unde își va începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare. Sosirea sa va fi urmărită cu mare interes de opinia publică, iar fostul președinte s-a declarat pregătit pentru acest moment.

În interviuri acordate publicațiilor Le Figaro și La Tribune Dimanche, Sarkozy a afirmat că nu a cerut niciun fel de tratament preferențial și a refuzat inclusiv să solicite o celulă individuală: administrația penitenciară a decis totuși să îl plaseze în izolare pentru siguranța sa.

„Nu am solicitat nicio facilitate pentru şederea mea în spatele gratiilor”, a spus el, menționând că va urma același protocol ca orice alt deținut.

Marți dimineață, la ora 9:30, Sarkozy se va prezenta la închisoarea La Santé, unde va fi plasat într-o celulă de aproximativ 11 metri pătrați, dotată cu o fereastră sigilată, un televizor de mici dimensiuni și fără acces la telefon mobil.

El a precizat pentru Le Figaro că va lua cu el două cărți: Contele de Monte Cristo, în două volume, și biografia lui Iisus scrisă de Jean-Christian Petitfils.

Condamnarea fostului lider francez este legată de acuzațiile privind finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2007, prin fonduri provenite din Libia, în timpul regimului lui Muammar Gaddafi.

În declarațiile sale pentru La Tribune Dimanche, Sarkozy a spus că bagajele sunt pregătite și că abordează cu calm perioada care urmează, adăugând că nu dorește compasiune și că intenționează să scrie o carte în timpul detenției.

Deși a fost găsit vinovat pentru conspirație criminală și implicare în obținerea ilegală de fonduri, Nicolas Sarkozy continuă să își susțină nevinovăția și a contestat oficial condamnarea.