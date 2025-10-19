Nicolas Sarkozy nu se teme de închisoare. Vrea să scrie o carte în perioada următoare

Nicolas Sarkozy, condamnat la cinci ani de închisoare pentru tentativa de a obține finanțare ilegală din Libia în campania prezidențială din 2007, a declarat că este pregătit să își înceapă pedeapsa și că nu se teme de viața după gratii. „Nu mi-e frică de închisoare. Voi ţine capul sus, chiar în faţa porţilor de la Sante”, a afirmat el, subliniind totodată că „nu solicita niciun fel de privilegii speciale”, conform declarațiilor date publicației La Tribune Dimanche.

Fostul lider francez urmează să fie încarcerat pe 21 octombrie în penitenciarul La Santé din Paris. El a mărturisit pentru același ziar că și-a făcut deja bagajul și că este într-o stare de calm înaintea începerii executării pedepsei. Mai mult, Sarkozy a precizat că nu dorește să fie compătimit și că intenționează să folosească timpul petrecut în închisoare pentru a scrie o nouă carte.

Este pentru prima oară când un fost șef de stat al unei țări membre a Uniunii Europene este plasat efectiv în detenție, ceea ce conferă acestui caz o importanță istorică. Surse citate de presă au indicat că autoritățile franceze pregătesc măsuri speciale de securitate pentru protecția sa în timpul detenției. Printre opțiunile analizate se află plasarea într-o unitate pentru deținuți vulnerabili sau chiar izolarea temporară.

În cursul dimineții de luni, 13 octombrie, Sarkozy s-a prezentat la parchetul financiar din Paris pentru a primi clarificări legate de procedura de încarcerare. La plecare, a declarat: „Am venit să înţeleg procedura, dar nu am comentarii de făcut”, după ce a petrecut aproximativ 45 de minute în instituție. Jurnaliștii l-au surprins apoi întorcându-se la domiciliu.

Decizia instanței a fost contestată imediat de fostul președinte. Curtea de Apel din Paris dispune de un termen de până la 18 luni pentru a organiza procesul de revizuire, iar o nouă audiere este așteptată în următoarele luni. Până la pronunțarea unei decizii definitive, Sarkozy este obligat să se conformeze procedurilor judiciare.

Condamnarea a fost pronunțată în urma unei anchete complexe privind presupuse acțiuni de influențare a justiției și folosirea ilegală a unor informații confidențiale. Deși detaliile financiare exacte nu au fost dezvăluite public, tribunalul a insistat asupra gravității acuzațiilor. Diverse figuri politice franceze au subliniat că legea trebuie aplicată uniform, „indiferent de poziţia ocupată anterior”.

Specialiștii în drept susțin că această condamnare ar putea redefini modul în care sunt evaluate responsabilitățile liderilor politici. „Aceasta este o situaţie fără precedent în Franţa postbelică. Stabilirea responsabilităţii unui fost preşedinte transmite un mesaj clar despre independenţa justiţiei”, a declarat avocatul Marie Dupont pentru France24.

Decizia a atras atenția și pe plan internațional, liderii europeni văzând în acest caz un exemplu de responsabilitate juridică la cel mai înalt nivel. Deși Sarkozy continuă să conteste verdictul prin toate mijloacele legale disponibile, încarcerarea sa la La Santé marchează începutul unei noi etape, atât în cariera sa politică, cât și în percepția publică asupra justiției franceze.