Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat

Un fost consilier al lui Nicolas Sarkozy îî solicită lui Macron grațierea fostului șef de stat
Henri Guaino, un fost consilier al fostului președinte Nicolas Sarkozy, a solicitat vineri ca acesta să fie grațiat înainte de a ajunge în închisoare, măsură împotriva căreia nu există posibilitatea de recurs. Guaino condamnă decizia Tribunalului și o consideră o „umilire a statului și a instituțiilor”, potrivit RTL.

Grațierea nu ar șterge condamnarea lui Nicolas Sarkozy

Henri Guaino a explicat la RTL că grațierea nu ar șterge condamnarea lui Nicolas Sarkozy, dar poate fi parțială. Aceasta se bazează pe Articolul 17 al Constituției franceze, care permite ar permite fostului președinte o  grațiere individuală.

Guaino susține că grațierea ar putea suspenda executarea imediată a pedepsei lui Nicolas Sarkozy fără a șterge condamnarea, care va rămâne în cazierul judiciar cu mențiunea „grațiat”. Aceasta oferă fostului președinte posibilitatea de a contesta verdictul prin apel, protejând simultan imaginea instituțiilor franceze.

Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost condamnat joi la cinci ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de asociere infracțională într-un caz legat de deturnarea a milioane de euro din fondurile fostului lider libian Muammar Gaddafi.

Henri Guaino, fost consilier special al lui Nicolas Sarkozy

Sursă foto: X.com

Guaino a criticat decizia, afirmând că reprezintă „o umilire a statului și a instituțiilor”, și a precizat că o eventuală grațiere ar putea suspenda executarea pedepsei fără a împiedica recursurile prin care Sarkozy își poate contesta condamnarea.

Condamnare istorică pentru Franța

Hotărârea tribunalului din Paris îl face pe Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, primul fost președinte francez condamnat pentru o infracțiune de o asemenea gravitate. Tribunalul a dispus executarea imediată a pedepsei de cinci ani pentru Nicolas Sarkozy, inclusiv a pedepsei complementare, ceea ce a stârnit reacții puternice din partea susținătorilor săi.

Fostul consilier al lui Sarkozy a  făcut o comparație cu Statele Unite, unde judecătorii au încercat să îl condamne pe președintele Donald Trump, fără succes. Guaino a explicat că acest exemplu evidențiază modul în care justiția poate fi influențată de tensiunile dintre autoritățile politice și cele judiciare.

