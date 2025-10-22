Monden

Artanu de la Timpuri Noi ar fi hărțuit o fată de doar 18 ani. Momentul a fost filmat

Artanu de la Timpuri Noi ar fi hărțuit o fată de doar 18 ani. Momentul a fost filmat


Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan (Trupa Timpuri Noi și Partizan), este acuzat de hărțuire după un incident petrecut la un eveniment desfășurat pe 20 octombrie la nJoy Garden & Club din București.

Potrivit unei postări apărute pe Facebook, fiica unei femei, în vârstă de 18 ani, ar fi fost urmărită insistent și agresată verbal și fizic de artist pe parcursul spectacolului.

Artan, acuzat de hărțuire

Mama adolescentei a relatat că artistul ar fi încercat să o sărute împotriva voinței ei și să-i ia țigara electronică. Aceasta a spus că fiica ei l-a rugat să plece, dar că a refuzat.

„După ce fixat-o insistent toată seara, a venit la masa ei, s-a aplecat peste ea din spate și a încercat să o sărute cu forța și să tragă din țigara ei electronică. Ea și prietenii ei i-au cerut să plece, dar el a făcut-o abia după insistențe — ca să meargă la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei.”

Comandorul Sandu Mateiu: „România nu va interveni militar direct dacă Rusia atacă Republica Moldova. Ar pierde protecția NATO”
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații

Tânăra l-ar fi avertizat că va suna la poliție dacă nu se oprește, însă n-a fost speriat, conform aceleiași surse. Mama fetei a povestit că a discutat cu organizatorul evenimentului, care a recunoscut că artistul mai avusese comportamente similare în trecut.

Nu e prima dată

„Când s-a dus la organizator, acesta a spus că Pleșca «mai face așa ceva» și că o să facă tot ce poate ca Pleșca să nu mai apară în peisaj, dar că locația nu e a lui și, astfel, nu are prea multe pârghii.”

Artanu

Artanu . Sursa foto Facebook

De asemenea, o altă victimă a relatat experiențe similare cu artistul. Aceasta a spus că Artanul are un comportament foarte libidinos.

Există și alte victime

„S-a comportat asemănător cu mine la fostul meu partener, în curte. Era practic clientul nostru. Mega libidinos, de față cu fiul lui adolescent, de altfel. Ajunsese la noi după ce se dusese la recepționera de la hotelul la care stătea, cu peria de WC plină de fecale, spunându-i că i-a adus o floare de căcat.

De atunci mi se face rău când îi aud muzica. Îmi pare tare rău, Adriana Moscu..”, a spus o altă victimă pe Facebook.

Femeia care a făcut postarea a explicat că a ales să facă public acest incident pentru a preveni ca alte tinere să treacă prin situații similare. „Scriu asta pentru că nu vreau ca alte fete să treacă prin același lucru.”

