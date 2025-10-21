Monden

Soția lui Alin Oprea, mesaj neașteptat: Ne despărțim permanent

Comentează știrea
Soția lui Alin Oprea, mesaj neașteptat: Ne despărțim permanentAlin Oprea. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

După un divorț dureros și o perioadă complicată, Alin Oprea pare să-și fi regăsit liniștea sufletească. Artistul trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste cu Medana, femeia care i-a redevenit sprijin și partener de viață.

Cei doi sunt căsătoriți religios de doi ani, iar soția lui a povestit recent despre cum arată relația lor dincolo de aparențe.

Medana, despre căsnicia cu Alin Oprea

Medana a mărturisit că mariajul lor nu este unul perfect, dar este clădit pe respect, comunicare și multă iubire. Ea recunoaște că între ei există momente tensionate, dar și o legătură profundă care îi ține împreună.

„Eu nu am crezut în dragoste la prima vedere. Sigur că după ce ţi se întâmplă, îţi schimbi opinia... Suntem diferiţi din multe puncte de vedere, dar la nivel de suflet, suntem unul şi acelaşi. Avem, ca toţi oamenii, momente în care ne supărăm, ne despărţim. De 7 ani, noi ne despărţim permanent”, a spus ea pentru Spynews.

Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
Doru Octavian Dumitru, la spital. Familia comediantului: Trece prin momente dificile de sănătate
Alin Oprea.

Alin Oprea si Medana. Sursa foto: Facebook

Cum s-au cunoscut

Povestea lor a început, potrivit lui Alin Oprea, într-un mod neașteptat. Cei doi s-au întâlnit într-un local din București, la un eveniment organizat de prieteni comuni. Artistul își amintește și acum momentul ca pe o revelație.

„Eram efectiv fascinat în totalitate de ea și parcă apăruse, brusc, o zeiță în fața mea.”

După câteva zile de conversații și nopți lungi în care au vorbit fără oprire, Alin a decis să meargă la Cluj pentru a o revedea. De atunci, spune el, au devenit de nedespărțit. Relația lor s-a consolidat rapid, iar în timp, cei doi au ales să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu.

Alin Oprea și Medana. Imagini de la nuntă

Alin Oprea și Medana. Imagini de la nuntă. Sursa foto: Facebook

Alin Oprea s-a revăzut cu copiii lui

După ani de tăcere și tensiuni provocate de divorțul din 2020, artistul a reușit în sfârșit să își refacă legătura cu copiii săi, Adrian și Melissa. Întâlnirea a fost emoționantă și plină de sinceritate.

„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul”, a mărturisit Alin.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:35 - Grindeanu, despre refuzul lui Bolojan privind propunerea PSD: Pune prea mult orgoliu
23:24 - Fenomenul straniu de pe Lună: Ce sunt luminile misterioase care apar din senin
23:15 - Siegfried Mureșan, despre propunerea PSD: Când un politician vrea să îngroape o temă, sugerează un grup de lucru
23:06 - Violonistul Cristian Botgros a câştigat lupta pentru viaţă. Nepotul dirijorului orchestrei „Lăutarii” a fost externat
22:55 - Explozia din Rahova. Potrivit raportului INSEMEX, o țeavă exterioară de gaze era fisurată
22:47 - Pătura electrică, o metodă ieftină de a te încălzi. Ce trebuie să știi înainte de folosire

HAI România!

Noua ipoteză despre explozia din Rahova
Noua ipoteză despre explozia din Rahova
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT

Proiecte speciale