Soția lui Alin Oprea, mesaj neașteptat: Ne despărțim permanent

După un divorț dureros și o perioadă complicată, Alin Oprea pare să-și fi regăsit liniștea sufletească. Artistul trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste cu Medana, femeia care i-a redevenit sprijin și partener de viață.

Cei doi sunt căsătoriți religios de doi ani, iar soția lui a povestit recent despre cum arată relația lor dincolo de aparențe.

Medana a mărturisit că mariajul lor nu este unul perfect, dar este clădit pe respect, comunicare și multă iubire. Ea recunoaște că între ei există momente tensionate, dar și o legătură profundă care îi ține împreună.

Povestea lor a început, potrivit lui Alin Oprea, într-un mod neașteptat. Cei doi s-au întâlnit într-un local din București, la un eveniment organizat de prieteni comuni. Artistul își amintește și acum momentul ca pe o revelație.

„Eram efectiv fascinat în totalitate de ea și parcă apăruse, brusc, o zeiță în fața mea.”

După câteva zile de conversații și nopți lungi în care au vorbit fără oprire, Alin a decis să meargă la Cluj pentru a o revedea. De atunci, spune el, au devenit de nedespărțit. Relația lor s-a consolidat rapid, iar în timp, cei doi au ales să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu.

După ani de tăcere și tensiuni provocate de divorțul din 2020, artistul a reușit în sfârșit să își refacă legătura cu copiii săi, Adrian și Melissa. Întâlnirea a fost emoționantă și plină de sinceritate.