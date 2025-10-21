Soția lui Alin Oprea, mesaj neașteptat: Ne despărțim permanent
- Emma Cristescu
- 21 octombrie 2025, 22:10
După un divorț dureros și o perioadă complicată, Alin Oprea pare să-și fi regăsit liniștea sufletească. Artistul trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste cu Medana, femeia care i-a redevenit sprijin și partener de viață.
Cei doi sunt căsătoriți religios de doi ani, iar soția lui a povestit recent despre cum arată relația lor dincolo de aparențe.
Medana, despre căsnicia cu Alin Oprea
Medana a mărturisit că mariajul lor nu este unul perfect, dar este clădit pe respect, comunicare și multă iubire. Ea recunoaște că între ei există momente tensionate, dar și o legătură profundă care îi ține împreună.
„Eu nu am crezut în dragoste la prima vedere. Sigur că după ce ţi se întâmplă, îţi schimbi opinia... Suntem diferiţi din multe puncte de vedere, dar la nivel de suflet, suntem unul şi acelaşi. Avem, ca toţi oamenii, momente în care ne supărăm, ne despărţim. De 7 ani, noi ne despărţim permanent”, a spus ea pentru Spynews.
Cum s-au cunoscut
Povestea lor a început, potrivit lui Alin Oprea, într-un mod neașteptat. Cei doi s-au întâlnit într-un local din București, la un eveniment organizat de prieteni comuni. Artistul își amintește și acum momentul ca pe o revelație.
„Eram efectiv fascinat în totalitate de ea și parcă apăruse, brusc, o zeiță în fața mea.”
După câteva zile de conversații și nopți lungi în care au vorbit fără oprire, Alin a decis să meargă la Cluj pentru a o revedea. De atunci, spune el, au devenit de nedespărțit. Relația lor s-a consolidat rapid, iar în timp, cei doi au ales să își unească destinele și în fața lui Dumnezeu.
Alin Oprea s-a revăzut cu copiii lui
După ani de tăcere și tensiuni provocate de divorțul din 2020, artistul a reușit în sfârșit să își refacă legătura cu copiii săi, Adrian și Melissa. Întâlnirea a fost emoționantă și plină de sinceritate.
„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul”, a mărturisit Alin.
