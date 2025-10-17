Scandal între femeile din viața lui Alin Oprea. S-a ajuns în instanță
- Emma Cristescu
- 17 octombrie 2025, 13:53
După ani de dispute, acuzații și procese, tensiunile din viața personală a cântărețului Alin Oprea ating un nou punct critic. Fosta sa soție a decis să o dea în judecată pe actuala parteneră a artistului, Medana Oprea, iar primul termen al procesului a fost deja stabilit, semn că nu mai există cale de întoarcere.
Fosta soție a lui Alin Oprea a dat-o în judecată pe actuala
Conform informațiilor oficiale, fosta soție, Larisa Uță, o acuză pe Medana Oprea că i-ar fi cauzat prejudicii de imagine pe parcursul relației acesteia cu artistul.
Procesul, înregistrat pe Portalul Instanțelor de Judecată, are ca obiect o „acțiune în răspundere delictuală”. Astfel, cele două femei vor fi nevoite să se întâlnească față în față în cadrul tribunalului.
„Dacă ați văzut-o pe portal, înseamnă că e adevărat, nu? Voi știți că eu nu am dat nicio declarație în ăștia 5 ani. Sunt oameni care vorbesc despre mine și despre copiii mei, oameni care nu au vorbit niciodată cu mine, cu noi, în viața lor.
Felul meu de a mă apăra este să îi dau în judecată. Până acum 4 ani nu am avut niciun proces. (...) Acum am o mulțime. Este singura mea metodă de a mă apăra. (...) Sigur că voi cere și daune morale, așa funcționează.”
Urmează să se întâlnească față în față
Primul termen al procesului a fost stabilit pentru data de 16 ianuarie, conform informațiilor publicate pe portalul oficial al instanțelor. Aceasta înseamnă că Medana Oprea și fosta soție a artistului vor fi față în față în instanță peste doar câteva luni.
Ce spune Medana
Medana Oprea a declarat că nu știa că termenul fusese stabilit și că va lăsa avocatul să gestioneze întreaga situație juridică.
„Nu știam că a fost stabilit termenul, m-ați informat voi. Rămâne de competența avocatului să se ocupe el de această situație juridică pentru că nu am eu cunoștințele necesare”, a spus ea pentru Spynews.
Soția fostului membru al trupei Talisman tocmai ce se întorsese din Madrid, unde a fost premiată la Ambasada României cu coroana diasporei și a câștigat marele premiu al Festivalului Internațional de Carte și Arte.
