Calendarul vacanțelor pe care le mai au elevii până la finalul anului școlar. Perioada sărbătorilor de iarnă, cea mai așteptată

Deși vacanța de toamnă nu s-a încheiat, majoritatea elevilor și profesorilor se gândesc deja la următoarea. Elevii din învățământul preuniversitar vor avea parte, în iarna 2025–2026, de cea mai lungă perioadă de odihnă din întregul an școlar. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025, și se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026.

Prin urmare, sărbătorile de iarnă le vor aduce școlarilor 19 zile libere consecutive. Această perioadă include atât sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, cât și liberele legale de Bobotează (6 ianuarie) și Sfântul Ioan Botezătorul (7 ianuarie), introduse prin Legea nr. 52/2023.

Acest an școlar este împărțit în cinci module de cursuri, alternate cu tot atâtea vacanțe, conform sistemului modular aplicat începând din 2022–2023.

Modulul al doilea, care precede vacanța de iarnă, se va desfășura între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, având o durată de aproximativ șapte săptămâni.

După această perioadă, elevii vor intra în vacanța de iarnă, urmând să revină la școală joi, 8 ianuarie 2026, odată cu începutul celui de-al treilea modul.

Modulul al treilea va continua până în luna februarie, iar data încheierii va fi stabilită la nivel local, putând fi 6, 13 sau 20 februarie 2026, în funcție de hotărârea fiecărui inspectorat școlar.

Vacanța de toamnă: 25 octombrie – 2 noiembrie 2025

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

Vacanța mobilă (de schi): o săptămână, stabilită de fiecare inspectorat, între 9 februarie și 1 martie 2026

Vacanța de primăvară (Paște): 4 – 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie – 7 septembrie 2026

Pe lângă vacanțele de toamnă și iarnă, elevii se vor putea bucura și de o cea mobilă, denumită „vacanța de schi”, programată între 9 februarie și 1 martie 2026.

Elevii de clasa a VIII-a vor termina cursurile pe 12 iunie 2026, pentru a se pregăti de Evaluarea Națională, iar liceenii din clasele terminale vor încheia anul școlar pe 5 iunie. În schimb, elevii din liceele tehnologice și școlile profesionale vor continua orele până la 26 iunie 2026.