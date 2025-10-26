Consum ridicat de alcool și droguri în școli. Măsurile anunțate de ministrul Educației

Ministrul Educației, Daniel David, a prezentat concluziile Proiectului European de cercetare în școli privind consumul de alcool și alte droguri (ESPAD), realizat în 2024 în 37 de state, inclusiv România. Studiul arată că 6% dintre elevii români au consumat cel puțin o dată droguri, iar 81% dintre adolescenți au recunoscut că au consumat alcool.

Reprezentanții Ministerului Educației au precizat că raportul evidențiază, de asemenea, faptul că 26% dintre adolescenții români fumează, iar 25% dintre elevi au participat la jocuri de noroc pentru bani în ultimele 12 luni. Dependența digitală pentru tinerii români este de 53%, comparativ cu media UE de 47%.

Datele ESPAD arată că, în privința consumului de droguri ilicite, cel mai frecvent utilizat rămâne canabisul. Procentul elevilor care au consumat cel puțin o dată o substanță ilicită este de 6% în România, comparativ cu media europeană de 13%.

„Intervievații au considerat că substanța cea mai ușor de procurat rămâne canabisul (14% în România, 26% media europeană), urmată de cocaină (9,7% în România, 13% media europeană) și tranchilizante fără prescripție medicală (8,8% în România, 19% media europeană)”, au precizat reprezentanții Ministerului Educației.

Conform ministerului, față de rezultatele din 2019, se observă o stabilizare a nivelului consumului de alcool și tutun, o scădere ușoară a consumului de droguri ilicite și o creștere a implicării în jocuri de noroc online.

„De asemenea, România se remarcă printr-o percepție ridicată a ușurinței de acces la alcool și țigări. Deși consumul de canabis scade, constatăm că riscul de consum nu dispare, ci asistăm mai degrabă la o schimbare a preferințelor de consum/înlocuire cu alte forme de consum și comportamente asociate”, au explicat reprezentanții ministerului.

Daniel David a declarat că ministerul va implementa acțiuni concrete pentru prevenirea consumului de alcool, tutun și droguri în rândul elevilor:

„Pentru eficiență, am încercat să organizez miile de activități anuale existente în școli într-o arhitectură intervențională cu trei componente coordonate: înțelegerea și controlul fenomenului în afara școlii (în colaborare strânsă cu Ministerul de Interne, autorități locale și părinți); conștientizare, prevenție și tratament în cadrul școlii și tratament de specialitate în afara școlii”, a declarat ministrul.

Dezvoltarea programelor educaționale de prevenire a factorilor de risc în școli, cu accent pe acțiuni de impact, nu doar pe campanii de conștientizare.

Promovarea și finanțarea proiectelor care construiesc o cultură organizațională opusă violenței și consumului de droguri, inclusiv în cadrul săptămânii „Școala altfel!”.

Includerea temelor privind combaterea violenței și a consumului de droguri în orele curriculare de orientare și consiliere la toate ciclurile și în noile discipline propuse pentru liceu: „Stilul de viață sănătos” și „Autoreglarea psihologică”.

Ministrul Educației a menționat și consolidarea parteneriatelor cu autoritățile centrale și locale, precum și cu organizațiile societății civile implicate în sănătatea tinerilor.

„Un exemplu concret sunt cele două ghiduri metodologice de intervenție pentru prevenirea adicțiilor, lansate de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării. Aceste materiale sunt destinate cadrelor didactice și conțin informații specializate aplicabile atât copiilor, cât și părinților”, a precizat Daniel David.

Studiul ESPAD a fost realizat pe parcursul anului 2024, pe un eșantion de 113.882 de persoane în vârstă de 15 și 16 ani, în 37 de state europene. În România, datele au fost colectate între 19 aprilie și 12 iunie 2024, cu participarea a 8.543 de elevi din toate județele.