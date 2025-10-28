Conspirație pentru atac armat la liceu. Elev transgender pledează vinovat, în Indiana

Un elev de liceu transgender din statul american Indiana, acuzat că ar fi plănuit un atac armat de Ziua Îndrăgostiților, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, pledând vinovat pentru o singură acuzație de conspirație pentru a comite crimă.

Trinity J. Shockley, în vârstă de 18 ani, a fost acuzat în februarie 2025 la Tribunalul Superior din comitatul Morgan de conspirație pentru comiterea unei crime și de două capete de acuzare pentru intimidare cu scop terorist.

Potrivit documentelor instanței, un acord de recunoaștere a vinovăției a fost depus vineri, iar în cadrul audierii de luni, Shockley a pledat vinovat pentru conspirație la crimă, infracțiune de nivelul doi.

Cele două capete de acuzare privind intimidarea au fost retrase în baza înțelegerii. Sentința este programată pentru 24 noiembrie, la ora 10:15.

Shockley, care se identifică ca bărbat transgender și este cunoscut și sub numele de Jamie sau Dex, va fi supus unei evaluări și supravegheri speciale după condamnare.

Conform legislației statului Indiana, o persoană condamnată pentru o infracțiune de nivelul 2 poate primi o pedeapsă între 10 și 30 de ani de închisoare.

Avocatul apărării a solicitat, potrivit publicației The Indianapolis Star, o pedeapsă care să nu depășească 12 ani și jumătate de detenție și până la cinci ani de supraveghere condiționată.

În perioada de probă, inculpatul va trebui să urmeze ședințe de consiliere psihologică, să evite căutarea de conținut legat de atacuri armate în școli și să nu pătrundă pe proprietățile școlare din comitatul Morgan.

Ancheta a început după ce FBI din Indianapolis a primit o sesizare care indica intenția elevului de a organiza un atac asupra Liceului Mooresville. Potrivit autorităților federale,

„FBI a acționat rapid pentru a colabora cu autoritățile locale în vederea investigării cazului”.

Sesizarea arăta că Shockley avea acces la o pușcă AR-15 și comandase o vestă antiglonț, manifestând totodată admirație față de Nikolas Cruz, autorul atacului armat de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, Florida, comis pe 14 februarie 2018.

Trans teen Trinity Shockley admits to plotting Valentine’s Day mass shooting at Indiana high school https://t.co/9GUN27K0Q9 pic.twitter.com/FBjGlqMSN9 — New York Post (@nypost) October 27, 2025

O percheziție la domiciliul lui Shockley a scos la iveală un „altar” dedicat unor autori de atacuri armate, printre care Cruz, Dylann Roof și Ethan Crumbley, precum și un album foto și insigne cu chipurile acestora.

În jurnalele personale, tânărul se descria ca „Dex, un bărbat transgender cu multe gânduri homicidale”.

Într-un jurnal datat 16 decembrie 2024, acesta nota:

„Aceste gânduri nu par să se oprească niciodată... Sunt recunoscător pentru șansa de a trăi, dar, în realitate, mi-e frică de viață”.

Anchetatorii au descoperit și mesaje pe Discord și Snapchat, în care tânărul, sub pseudonimul „Crazy Nikolaz”, vorbea despre un „Parkland, partea a doua” și afirma că „are un AR-15”.

Documentele instanței arată însă că Shockley a declarat ulterior că planul era „o glumă” și că nu intenționa să îl ducă la îndeplinire.

Shockley a fost implicat în 2022 într-un accident rutier în care a fost lovit de un șofer suspectat de consum de alcool, suferind fracturi craniene și leziuni cerebrale, conform raportului WRTV.

De asemenea, solicitarea sa pentru sprijin psihologic din partea școlii a fost respinsă de tatăl său, care „nu credea în tratamentul de sănătate mintală”, potrivit unui reprezentant al districtului școlar.