Încă o influenceriță ucisă. S-a întâmplat în plină stradă

O tragedie a avut loc în Columbia, unde o influenceriță de 26 de ani, cunoscută pe TikTok sub numele de La Ttraviesarp, a fost ucisă în timpul unui jaf violent pe o autostradă din localitatea Caldas. Incidentul a lăsat comunitatea online și familia îndurerați, în timp ce autoritățile locale au demarat o anchetă pentru a identifica agresorii.

Potrivit declarațiilor iubitul victimei, cei doi se aflau în mașină când au fost abordați de doi indivizi care au încercat să le fure bunurile.

„S-a întâmplat totul foarte repede. Erau agresivi și nu ne-au lăsat nicio șansă. Au înjunghiat-o în gât și în mână. Am încercat să o ajut imediat, dar rănile erau prea grave”, a spus bărbatul anchetatorilor.

În ciuda eforturilor disperate ale partenerului de a o transporta de urgență la spitalul Las Vegas din Medellin, medicii au constatat decesul tinerei.

„Am sperat până în ultima clipă că medicii vor putea face ceva pentru ea. Din păcate, răniile erau incompatibile cu viața”, a mai adăugat iubitul victimei.

Estefanía Restrepo Valencia, așa cum era cunoscută în mediul online, avea zeci de mii de urmăritori pe TikTok și publica frecvent videoclipuri apreciate de comunitatea sa. Ultima postare a fost făcută cu doar cinci zile înainte de tragedie.

„Avea aproape 30.000 de urmăritori și aproximativ 200.000 de aprecieri. Vestea morții ei a fost un șoc pentru toți cei care o urmăreau”, au transmis fanii pe rețelele sociale.

Poliția locală a anunțat că ancheta este în desfășurare, iar identitatea atacatorilor nu a fost încă stabilită. „Investigăm circumstanțele complete ale incidentului și facem tot posibilul pentru a-i identifica pe cei responsabili”, a declarat un purtător de cuvânt al autorităților.

Incidentul a stârnit o avalanșă de mesaje de condoleanțe din partea comunității TikTok și a celor apropiați. Mulți internauți au subliniat tristețea profundă a pierderii unei tinere pline de viață și talent. „Îmi pare atât de rău, viața este atât de nedreaptă uneori. Fie ca sufletul ei să găsească pacea”, a scris unul dintre urmăritori.

Autoritățile fac apel la orice martor care a asistat la incident sau care deține imagini/video de la fața locului să se prezinte la poliție. Anchetatorii încearcă să recupereze toate probele pentru a putea reconstrui exact ce s-a întâmplat în acele momente dramatice.