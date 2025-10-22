De la glamour, la închisoare. Influenceră și fostă regină a frumuseții, acuzată de ucidere în San Diego

Vanessa Gurrola, o fostă regină a frumuseții din Mexic, a fost pusă sub acuzare pentru crimă în Statele Unite, la doi ani după ce un cetățean mexican a fost împușcat mortal într-o parcare dintr-un complex rezidențial de lux din San Diego, California.

Potrivit unui rechizitoriu penal, Christian Espinoza Silver a fost ucis pe 17 februarie 2024, când a fost atacat cu focuri de armă în timp ce intra cu BMW-ul său în parcarea Palisade UTC din San Diego.

Gurrola, în vârstă de 32 de ani, a fost arestată pe 9 octombrie și acuzată de implicarea în această crimă.

Un al doilea pasager, un bărbat de 39 de ani, neidentificat, a fost de asemenea rănit în atac.

Poliția din San Diego a declarat că suspectul, îmbrăcat într-o jachetă camuflată, pantaloni negri și un rucsac negru, s-a apropiat de mașina victimelor și a tras brusc mai multe focuri, după care a dispărut.

Ambii bărbați au suferit răni multiple prin împușcare; Silver a fost găsit întins pe stradă, iar celălalt bărbat în apropierea intrării în garajul complexului rezidențial.

Victima ucisă a fost transportată de urgență la spital, unde a decedat, iar celălalt bărbat se afla într-o stare stabilă.

Motivul atacului rămâne neclar. Surse citate de San Diego Union-Tribune sugerează că împușcătura ar fi putut fi legată de o luptă pentru teritoriu între o facțiune rămasă a organizației Arellano Félix, un cartel implicat în controlul traficului de droguri în Baja California.

Espinoza, cunoscut și sub porecla „El Chato”, ar fi fost asociat cu Pablo Edwin Huerta Nuno, un lider al plaza din Tijuana, care a fost extrădat în San Diego în august pentru acuzații federale legate de distribuirea de milioane de dolari în narcotice în diferite celule din stat.

Vanessa Gurrola este cunoscută în Mexic ca fostă regină a frumuseții din Sinaloa și ca model. În prezent, ea are aproximativ 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram și activează ca influencer.

Potrivit surselor mexicane, Gurrola a atras atenția mass-media internaționale în urma implicării sale în acest caz de crimă, fiind prima dată când numele ei apare într-un context criminal în Statele Unite.

Autoritățile din San Diego continuă să investigheze cazul, urmărind clarificarea rolului exact al lui Gurrola în ambuscada care a dus la moartea lui Espinoza Silver și rănirea pasagerului său.

De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească dacă există conexiuni suplimentare cu organizații criminale din Mexic și cum ar fi putut fi implicată inculpata în evenimentul mortal.

Cazul a atras atenția internațională, fiind monitorizat atât de presa americană, cât și de cea mexicană, care subliniază legăturile suspectului cu lumea cartelurilor și notorietatea lui Gurrola în mediul online și în showbiz-ul din Mexic.