Mai multe persoane, arestate pentru trucarea meciurilor de tenis. Rețeaua opera și în România

Cinci persoane au fost acuzate luni în Franța pentru implicarea într-o rețea internațională de trucare a meciurilor de tenis, coordonată din Bulgaria și cu ramificații în România, Franța și Spania. Ancheta, desfășurată de parchetul din Marsilia, relevă o amplă operațiune de corupție sportivă ce viza competiții internaționale, potrivit Le Figaro.

Cinci cetățeni francezi, cu vârste între 23 și 29 de ani, au fost puși sub acuzare pentru „fraudă organizată, corupție sportivă și participare la o conspirație criminală” într-un caz de trucare a competițiilor de tenis la nivel internațional, a anunțat luni parchetul din Marsilia.

Acuzațiile vizează aproximativ 40 de turnee desfășurate între 2018 și 2024 în 12 țări, inclusiv Franța, Germania, Italia, Statele Unite, Mexic, Egipt și Tunisia.

Rețeaua este suspectată că a plătit jucători aflați peste locul 100 în clasamentul ATP să piardă voluntar seturi sau meciuri pentru a obține câștiguri din pariuri sportive. Ancheta, începută în 2023 la Rodez, a identificat câștiguri de peste 800.000 de euro și a scos la iveală o rețea coordonată din Bulgaria, cu intermediari în Franța și alte state.

Persoane vizate de anchetă mai sunt în Spania și România. Parchetul francez colaborează cu autoritățile din celelalte țări implicate pentru a clarifica structura completă a rețelei și modul de operare a acesteia.

Patru bărbați au fost reținuți în Bulgaria, la solicitarea procurorilor din Marsilia, în cadrul unei anchete internaționale privind trucarea rezultatelor din competiții sportive, a anunțat vineri o purtătoare de cuvânt a tribunalului din Sofia.

Printre cei arestați se numără trei foști jucători de tenis, frații Karen și Iuri Haciatrian, alături de Dilian Ianev și un complice, Anjel Ianev, toți de origine bulgară. Cei patru sunt implicați într-un mandat european de arestare emis de autoritățile franceze și sunt acuzați de spălare de bani, mită și fraude legate de manipularea meciurilor din circuitul de tenis.