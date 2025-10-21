International

Mai multe persoane, arestate pentru trucarea meciurilor de tenis. Rețeaua opera și în România

Comentează știrea
Mai multe persoane, arestate pentru trucarea meciurilor de tenis. Rețeaua opera și în RomâniaSursă foto: Freepik.com
Din cuprinsul articolului

Cinci persoane au fost acuzate luni în Franța pentru implicarea într-o rețea internațională de trucare a meciurilor de tenis, coordonată din Bulgaria și cu ramificații în România, Franța și Spania. Ancheta, desfășurată de parchetul din Marsilia, relevă o amplă operațiune de corupție sportivă ce viza competiții internaționale, potrivit Le Figaro.

Tineri arestați pentru trucarea meciurilor de tenis

Cinci cetățeni francezi, cu vârste între 23 și 29 de ani, au fost puși sub acuzare pentru „fraudă organizată, corupție sportivă și participare la o conspirație criminală” într-un caz de trucare a competițiilor de tenis la nivel internațional, a anunțat luni parchetul din Marsilia.

Acuzațiile vizează aproximativ 40 de turnee desfășurate între 2018 și 2024 în 12 țări, inclusiv Franța, Germania, Italia, Statele Unite, Mexic, Egipt și Tunisia.

Rețeaua infracțională, cercetată pentru că a platit jucători să piardă voluntar

Rețeaua este suspectată că a plătit jucători aflați peste locul 100 în clasamentul ATP să piardă voluntar seturi sau meciuri pentru a obține câștiguri din pariuri sportive. Ancheta, începută în 2023 la Rodez, a identificat câștiguri de peste 800.000 de euro și a scos la iveală o rețea coordonată din Bulgaria, cu intermediari în Franța și alte state.

Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani
Escrocherii de Sărbători. Riști să rămâi pe drumuri și fără bani
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare
Arest

Arest. Sursa foto: Phanuwatn | Dreamstime.com

Persoane vizate de anchetă mai sunt în Spania și România. Parchetul francez colaborează cu autoritățile din celelalte țări implicate pentru a clarifica structura completă a rețelei și modul de operare a acesteia.

Arestări în Bulgaria în dosarul trucării meciurilor de tenis

Patru bărbați au fost reținuți în Bulgaria, la solicitarea procurorilor din Marsilia, în cadrul unei anchete internaționale privind trucarea rezultatelor din competiții sportive, a anunțat vineri o purtătoare de cuvânt a tribunalului din Sofia.

Printre cei arestați se numără trei foști jucători de tenis, frații Karen și Iuri Haciatrian, alături de Dilian Ianev și un complice, Anjel Ianev, toți de origine bulgară. Cei patru sunt implicați într-un mandat european de arestare emis de autoritățile franceze și sunt acuzați de spălare de bani, mită și fraude legate de manipularea meciurilor din circuitul de tenis.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:53 - Trump propune „înghețarea războiului”; Europa și Zelenski reafirmă integritatea Ucrainei
17:47 - Șefa Spitalului Militar, general Florentina Ioniță, trecută în rezervă. Nicușor Dan: Orice abatere trebuie tratată cu...
17:36 - Fosta lui Cristian Daminuță s-a căsătorit în secret. Ce spune blondina
17:26 - Călin Georgescu, sub control judiciar încă 60 de zile. Ce interdicții are fostul candidat la prezidențiale
17:19 - Tricolorii au venit cu argintul acasă. Romanescu: Sunt fericit
17:11 - Trenurile suspendate, repuse în circulație. CFR Călători și CFR Infrastructură au ajuns la un acord

HAI România!

"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
"Puneți-mă Ministru de Reducere a Cheltuielilor!"
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Cine sapă groapa economiei României. Mohammad Murad, avertisment FĂRĂ PRECEDENT
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu
Gulaș ruso-american. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale