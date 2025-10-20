Jaqueline Cristian rămâne cea mai bine clasată româncă în ierarhia WTA

Jaqueline Cristian, în vârstă de 27 de ani, rămâne cea mai bine clasată jucătoare de tenis din România în ierarhia WTA, ocupând locul 42, după ce a urcat cinci poziții și a acumulat 1.294 de puncte.

Sorana Cîrstea (35 de ani) a urcat șase poziții în clasamentul WTA și a revenit în Top 50, ocupând locul 45, cu 1.243 de puncte.

Gabriela Ruse se menține în Top 100 WTA, pe locul 99, cu 757 de puncte, în timp ce Anca Todoni a coborât o poziție și se află pe 119, cu 646 de puncte, iar Irina Begu își păstrează locul 123, cu 634 de puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea este cea mai bine clasată jucătoare din România, ocupând locul 54, după ce a coborât o poziție, cu un total de 1.514 puncte.

Săptămâna trecută, la turneul de la Osaka, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea au ajuns până în semifinale, dar ambele au fost însă eliminate în penultimul act.

Jaqueline Cristian a fost eliminată după ce a pierdut în trei seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 3-6, în fața cehoaicei Tereza Valentova, în vârstă de 18 ani, iar Sorana Cîrstea a fost învinsă de Leylah Fernandez, cu scorul 1-6, 6-2, 4-6, după o oră și 56 de minute de joc.

Arina Sabalenka din Belarus își menține poziția de lider în clasamentul WTA, cu 10.390 de puncte. Pe locul al doilea se află Iga Swiatek, cu 8.703 puncte, iar Coco Gauff ocupă locul al treilea, cu 7.863 de puncte.

Top 5 este completat de Amanda Anisimova, cu 5.914 puncte, și Jessica Pegula, cu 5.183 de puncte.

Jasmine Paolini ocupă locul șase în clasamentul WTA, cu 4.525 de puncte. Pe poziția a șaptea se află Elena Rybakina, cu 4.505 puncte, urmată de Madison Keys, pe locul opt, cu 4.395 de puncte. Mirra Andreeva se clasează pe locul nouă, cu 4.319 puncte, iar Ekaterina Alexandrova închide topul zece, cu 3.375 de puncte.