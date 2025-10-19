Echipa feminină de tenis de masă a României a pierdut finala Campionatului European

Naționala feminină de tenis de masă a României a încheiat Campionatul European pe echipe din Croația pe locul al doilea, fiind învinsă în finală de selecționata Germaniei, care s-a impus cu scorul general de 3-0, la capătul unei confruntări intense. „VICECAMPIOANE EUROPENE! Echipa feminină a României continuă să scrie istorie, iar la ediția din 2025, din Zadar, Croația, a cucerit argintul continental, după un parcurs admirabil până în finala probei”, este anunțul postat de Federația Română de Tenis de Masă pe Facebook.

Rezultatele partidelor au fost următoarele:

Bernadette Szocs - Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)

Elizabeta Samara - Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)

Andreea Dragoman - Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)

Drumul echipei României până în finală a fost remarcabil, cu victorii clare și prestații consistente. Tricolorele au trecut cu 3-0 de Țara Galilor și 3-1 de Luxemburg în Grupa A, au câștigat cu 3-2 duelul tensionat cu Serbia în optimile de finală, au eliminat Slovacia cu 3-0 în sferturi și au învins categoric Țările de Jos tot cu 3-0 în semifinale.

Aceasta a fost a șasea finală consecutivă pentru echipa feminină a României la Campionatul European și a treia ediție la rând în care se clasează pe locul secund, după performanțele similare din 2023 (Malmo) și 2021 (Cluj-Napoca). Ultimul titlu european cucerit de România la feminin datează din 2019, la Nantes.

La ediția 2025 a Campionatului European de Seniori, echipa României medaliată cu argint a fost alcătuită din sportivele Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, avându-i pe banca tehnică pe antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) și Adrian Crişan (secund).