Echipa feminină de tenis de masă a României a pierdut finala Campionatului European
- Bianca Ion
- 19 octombrie 2025, 16:51
Naționala feminină de tenis de masă a României a încheiat Campionatul European pe echipe din Croația pe locul al doilea, fiind învinsă în finală de selecționata Germaniei, care s-a impus cu scorul general de 3-0, la capătul unei confruntări intense. „VICECAMPIOANE EUROPENE! Echipa feminină a României continuă să scrie istorie, iar la ediția din 2025, din Zadar, Croația, a cucerit argintul continental, după un parcurs admirabil până în finala probei”, este anunțul postat de Federația Română de Tenis de Masă pe Facebook.
Rezultatele din finala Campionatului European
Rezultatele partidelor au fost următoarele:
Bernadette Szocs - Annett Kaufmann 2-3 (4-11, 12-10, 8-11, 11-6, 5-11)
Elizabeta Samara - Sabine Winter 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11)
Andreea Dragoman - Nina Mittelham 1-3 (12-14, 8-11, 11-8, 5-11)
A șasea finală consecutivă pentru echipa feminină a României
Drumul echipei României până în finală a fost remarcabil, cu victorii clare și prestații consistente. Tricolorele au trecut cu 3-0 de Țara Galilor și 3-1 de Luxemburg în Grupa A, au câștigat cu 3-2 duelul tensionat cu Serbia în optimile de finală, au eliminat Slovacia cu 3-0 în sferturi și au învins categoric Țările de Jos tot cu 3-0 în semifinale.
Aceasta a fost a șasea finală consecutivă pentru echipa feminină a României la Campionatul European și a treia ediție la rând în care se clasează pe locul secund, după performanțele similare din 2023 (Malmo) și 2021 (Cluj-Napoca). Ultimul titlu european cucerit de România la feminin datează din 2019, la Nantes.
La ediția 2025 a Campionatului European de Seniori, echipa României medaliată cu argint a fost alcătuită din sportivele Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, avându-i pe banca tehnică pe antrenorii Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) și Adrian Crişan (secund).
Echipa masculină de tenis de masă își va disputa finala la ora 18.00
Într-un moment fără precedent pentru tenisul de masă românesc, echipa masculină națională a reușit să ajungă în prima finală europeană din istorie, urmând să întâlnească reprezentativa Franței duminică, de la ora 18:00. Rezultatul vine după un parcurs remarcabil, care a confirmat forma excelentă a tricolorilor și determinarea lor de a depăși orice limită sportivă stabilită până acum.
Performanța istorică le aparține sportivilor Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu și Andrei Istrate, coordonați de staff-ul tehnic format din antrenorul principal Andrei Filimon și secunzii Ionuț Seni, Anamaria Sebe, Mădălin Ionașcu și Adrian Crișan. Bucuria calificării a transformat seara de 18 octombrie într-una memorabilă la Campionatul European pe Echipe 2025, marcând un moment de referință pentru sportul românesc.
