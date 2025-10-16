Şapte ani fără dreptate pentru un tânăr ucis de un poliţist că s-a scăldat într-o piscină. Video

Republica Moldova. La şapte ani de la moartea lui Dan Osipciuc, tânărul de 20 de ani împuşcat de fostul şef al Poliţiei criminale din Hânceşti pentru că s-a scăldat fără voie într-o piscină, dosarul rămâne fără finalitate.

Ion Cojocaru, fostul poliţist care l-a rănit mortal pe Dan din arma de dotare, în timp ce tâmărul ieşea din piscină, este în libertate. La fel şi Rabi Amir, proprietarul piscinei, care l-ar fi instigat pe Cojocaru la crimă.

Mai mult, Rabi Amir, care s-a mutat cu traiul în România, l-a făcut pe Ion Cojocaru şef pe securitate la piscina Unde a fost comisă crima. Locul de afrement se află la câţiva metri de casa familiei ospciuc. Astfel, părinţii lui Dan se întâlnesc aproape zilnic cu cel care le-a împuşcat fiul.

La moment, dosarul se află pe rol la Curtea de Apel Centru. La ultima şedinţă de judecată, procurorul a solicitat o pedeapsă mai aspră pentru Cojocaru.

Crima a avut loc în iunie 2018. Dan Osipciuc terminase primul an de studii la universitate şi în ziua respectivă susţinuse ultimul examen din sesiunea de vară. Noaptea, împreună cu doi prieteni, Laurențiu Zagorodnîi, fiul lui Anatolie Zagorodnîi, pe atunci deputat PDM, și Corneliu Mîtcu-Donică, fiul șefului adjunct de atunci al Poliţiei din Hâncești, au sărit gardul pe teritoriul centrului de agrement pentru a se răcori în piscină.

Rabi Amir i-a văzut pe tineri pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere şi l-a chemat pe Ion Cojocaru. Acesta a tras de mai multe ori din arma din dotare în direcţia tinerilor care se grăbeau să părăsească piscina, rănindu-l mortal pe Dan. Rabi Amir ar fi venit şi el la piscină, cu pistolul deţinut legal.

Proprietarul i-ar fi cerut anterior lui Cojocaru să-l ajute să depisteze şi să-i pedepsească pe cei care intră pe teritoriul bazei de odihnă în afara programului şi provoacă pagube. Ion Cojocaru a acţionat în lipsa unei plângeri legale, având o înţelegere verbală cu proprietarul piscinei, presupusă pentru bani.

Procurorii au constatat că cei doi au folosit armele chiar dacă nu exista un pericol iminent pentru securitatea acestora, întrucât nicio persoană aflată pe teritoriul localului nu era înarmată ca să prezinte pericol.

În aceiaşi zi, poliţistul şi proprietarul centrului de agrement au fost reţinuţi.

Fostul şef al Poliţiei criminale din Hânceşti a fost condamnat definitiv la 12 ani și 6 luni de închisoare cu privarea de dreptul de a deţine anumite funcţii timp de 7 ani, fiind recunoscut vinovat de depăşirea atribuţiilor de serviciu, însoţită de aplicarea armei de foc şi omorul intenţionat al unui tânăr.

Ion Cojocaru a mai fost obligat să le achite părinţilor victimei 320 de mii de lei, cu titlu de prejudiciu moral şi material.

Totodată, magistrații au încetat procesul penal în privinţa proprietarului complexului de agrement în care s-a produs tragedia şi care fusese acuzat de complicitate la crimă.

După doi ani, Curtea de Apel Chişinău i-a menținut lui Cojocaru aceeași pedeapsă de 12 ani și jumătate de pușcărie, iar Amir Rabi a fost găsit vinovat de instigarea la omor și depășirea atribuțiilor de serviciu, fiind condamnat la cinci ani de privațiune de libertate.

Rabi Amir nu a fost prezent la pronunţarea sentinţei, fiind plecat din ţară.

După doi ani, Curtea Supremă de Justiție a anulat decizia Curţii de Apel pe motiv că nu ar fi fost probat rolul de instigator al lui Rabi Amir. Şi că ultimul urmează să fie pedepsit doar contravenţional. Fapta fiindu-i prescrisă.

Astfel, dosarul a ajuns din nou la Curtea de Apel.

Ion Cojocaru se află la libertate se află în libertate din august 2023.

Fostul poliţist s-a plâns în instanţă pe condiții proaste din detenție, așa i-a fost redus termenul de detenție. Totodată, Ion Cojocaru s-a folosit de prevederile Legii privind amnistia cu ocazia a 30 de ani de Independență și a solicitat reducerea cu o cincime a termenului de pedeapsă.

În cadrul şedinţei din 15 octombrie de la Curtea de Apel Centru părinţii lui Dan au avut ultimul cuvânt.

,,Dan a fost împuşcat. Învăţa la universitate şi avea visuri mari. În toţi aceşti ani noi, părinţii lui Dan an fost trataţi ca nişte persoane fără drepturi. În timp ce inculpaţii au beneficiat de toate avantajele. În timpul anchetei s-a încercat versiunea că Dan s-ar fi împuşcat singur”, a declarat în instanţă Natalia Osipciuc.

Tatăl, Sergiu Osipciuc, a fost mai dur. Acesta i-a blestemat pe inculpaţii care nu se aflau în sala de judecată. ,,Să dea Dumnezeu ca inculpaţii să ajungă pe patul de moarte. Poate atunci îşi vor da seama, vor realiza că acţiunile lor au provocat decesul fiului meu. Le doresc o moarte foarte-foarte grea”, a declarat în instanţă părintele victimei.