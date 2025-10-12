Cântărețul Fede Dorcaz, împușcat mortal în Mexic. Se pregătea pentru primul său show TV

Fede Dorcaz, cântăreț și model originar din Argentina, a fost împușcat mortal de doi indivizi aflați pe motociclete în Ciudad de México. Artistul avea doar 29 de ani și se pregătea să apară, pentru prima dată, în emisiunea de dans „Las Estrellas Bailan en Hoy”, programată să înceapă luni, potrivit tmz.com.

Potrivit presei locale și autorităților din Ciudad de México, tragedia s-a petrecut pe Anillo Periférico, la intersecția cu strada Electrificación, în colonia Ampliación Daniel Garza, din alcaldía Miguel Hidalgo. Dorcaz tocmai ieșise de la repetițiile pentru show-ul de televiziune când mașina în care se afla a fost interceptată de două motociclete.

Martorii spun că atacatorii au tras cel puțin trei focuri de armă, unul dintre ele nimerindu-l în gât, rănă care i-a fost fatală. Potrivit Secretariatului de Securitate Cetățeană (SSC), camerele de supraveghere din zonă au surprins momentul în care agresorii au fugit pe motociclete. Procuratura capitalei a deschis o anchetă pentru „homicidio doloso con arma de fuego” – omor cu intenție, comis cu armă de foc.

Versiunile privind motivul atacului sunt încă neclare. Unele surse vorbesc despre o posibilă tentativă de jaf, în timp ce altele susțin că ar fi fost o acțiune țintită, fără scop de furt. Un detaliu apărut ulterior arată că în vehicul s-ar fi aflat și o femeie, rănită și transportată la spital – informație pe care autoritățile nu au confirmat-o oficial.

Fede Dorcaz, al cărui nume real era Federico Docazberro, s-a născut în Argentina, dar la vârsta de 13 ani s-a mutat în Spania împreună cu familia. Acolo și-a început cariera de model, colaborând ulterior cu case de modă de prestigiu precum Giorgio Armani și Dolce & Gabbana.

Ulterior, a descoperit scena muzicală latino și a lansat mai multe single-uri care i-au adus popularitatea în Mexic. Cele mai cunoscute piese ale sale, „No Eres Tú” și „Cara Bonita”, au urcat în topurile radio din țară. În octombrie 2024, Dorcaz își lansase primul album, intitulat „Instinto”, primit cu entuziasm de fani.

În urmă cu doi ani, se stabilise definitiv în Mexic, unde lucra la proiecte muzicale și de televiziune. Participarea la emisiunea de dans „Las Estrellas Bailan en Hoy” urma să-i aducă prima apariție constantă pe un post național.

După confirmarea decesului, producătorii emisiunii Hoy au transmis un mesaj emoționant pe Instagram:

„Familia Hoy plânge pierderea prietenului și colegului nostru, Fede Dorcaz. Ne alăturăm durerii familiei sale, părinților și iubitei lui, Mariana Ávila. Fede lasă un gol imens în echipa noastră. Amintirea și pasiunea lui ne vor inspira mereu. Odihnește-te în pace, Fede Dorcaz.”

Mariana Ávila, actriță și cântăreață mexicană, era partenera lui Dorcaz atât în viața personală, cât și în noul sezon al show-ului. Pe platforma X (fostul Twitter), ea a postat mai multe mesaje copleșite de durere:

„Vei fi mereu persoana mea preferată din toată lumea. Te iubesc, te iubesc și te voi iubi mereu.” „Nu vreau să mai treacă o zi fără tine. Aștept mesajul tău de noapte bună. Te rog, întoarce-te, știi că nu am fost niciodată atât de puternică fără tine.”

Autoritățile mexicane au anunțat că analizează toate înregistrările video disponibile și au intensificat patrulele în zona Miguel Hidalgo. Jurnalistul Carlos Jiménez a publicat între timp imagini de pe camerele de supraveghere, în care se observă mai multe motociclete părăsind locul atacului imediat după focurile de armă.

Moartea lui Fede Dorcaz a provocat un val de reacții în lumea artistică latino-americană. Numeroși artiști din Mexic, Spania și Argentina i-au adus omagii online, descriindu-l drept un tânăr talentat, plin de viață și de planuri pentru viitor.