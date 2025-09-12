Ce s-a descoperit în cazul Emil Gânj. E anchetă disciplinară acum

Patru polițiști din Mureș sunt în anchetă disciplinară după uciderea Andei Gyurca, crimă pentru care Emil Gânj este căutat de aproape două luni.

Unul dintre agenți nu a introdus la începutul anului cazul în sistemul de raportare, deși victima avea ordin de protecție.

Între timp, ancheta capătă ramificații sensibile: două sinucideri vechi ale unor polițiști care lucraseră la dosarul de omor din 2011 al lui Gânj, suspiciuni privind protecția pe care fugarul ar primi-o în comunitate și un istoric controversat al unor lideri locali.

Ministrul de Interne Cătălin Predoiu a confirmat că printre cei cercetați disciplinar se află un agent care, după primul episod violent din ianuarie–februarie, nu a introdus cazul în sistemul de raportare.

Predoiu a vorbit despre un comportament „mult prea optimist, superficial”, precizând că vinovăția sau nevinovăția vor fi stabilite la finalul cercetării disciplinare. La nivel operativ, Poliția spune că tactica de căutare este ajustată constant în funcție de datele care apar în dosar.

La începutul lui iulie, trupul unei tinere de 23 de ani a fost găsit carbonizat într-o casă incendiată. Anchetatorii au stabilit că victima fusese ucisă înainte ca locuința să fie cuprinsă de flăcări.

Principalul suspect este fostul ei partener, Emil Gânj, de 36–37 de ani, împotriva căruia exista ordin de protecție încă din februarie. În același dosar, ofițerii au luat în calcul, o vreme, că fugarul s-ar ascunde în rețele subterane militare construite după Al Doilea Război Mondial.

Date recente i-au determinat pe criminaliștii din București să reexamineze evenimentele din comunitatea Miheșu de Câmpie, locul de baștină al lui Gânj. În ajunul Crăciunului 2011, o încăierare în fața unui bar s-a soldat cu un mort. Patru persoane au fost condamnate, iar cea mai grea pedeapsă a primit-o Gânj: 15 ani și 6 luni pentru omor calificat.

La scurt timp după condamnarea definitivă, pe 1 noiembrie 2012, adjunctul șefului de post din Miheșu de Câmpie a fost găsit împușcat în autospeciala de serviciu. Ancheta a stabilit că s-a împușcat în mers.

Patru ani mai târziu, un alt polițist care lucrase la același dosar s-a sinucis în condiții similare. În mod obișnuit, asemenea cazuri sunt corelate cu afecțiuni psihice severe, boli incurabile, presiuni majore sau fapte de corupție.

Astăzi, în contextul fugarului, anchetatorii reevaluează dacă există legături cauzale ori indicii că investigația din 2011 ar fi fost influențată.

Surse judiciare indică și posibilitatea ca Gânj să fie ajutat de persoane cu influență din comunitate. Ipoteza nu ar avea la bază vreo simpatie față de fugar, ci un troc tacit: protecție contra tăcerii. În 2011 s-a vehiculat că la încăierare ar fi fost implicați mai mulți bărbați decât cei trimiși în judecată; printre ei s-ar fi aflat și fiul primarului din Miheșu de Câmpie, fără calitate procesuală la acel moment. Tânărul este în prezent polițist în Mureș și a participat la căutări.

Primarul Emil Cașoni a devenit, la rândul său, personaj național după ce a fost filmat în primăvara lui 2024, în timpul programului, întreținând relații sexuale pe câmp cu o angajată a primăriei.

A condus atunci cu permisul suspendat și este trimis în judecată pentru această faptă. Aceste episoade sporesc suspiciunile legate de climatul instituțional din localitate.

O altă neconcordanță analizată acum: ieșirea lui Gânj din penitenciar înainte de termen. Condamnat în 2012 la 15 ani și 6 luni, el a fost liberat condiționat în noiembrie 2020, după 9 ani și 6 luni executați.

Comisia de liberare condiționată din penitenciar a dat aviz negativ, arătând gravitatea faptei și o caracterizare nefavorabilă, dar Judecătoria Târgu Mureș a dispus liberarea. Practica este rară în cazuri de omor calificat, mai ales când unitatea de detenție se opune.

În martie 2024, după un nou episod violent și încălcarea ordinului de protecție, Judecătoria Luduș a emis mandat de arestare în lipsă pe numele lui Gânj. Documentul trebuia pus imediat în executare de polițiștii din Miheșu de Câmpie.

Acest lucru nu s-a întâmplat decât un an mai târziu. IGPR încearcă să lămurească dacă a fost o neglijență gravă sau s-au exercitat presiuni pentru a tergiversa reținerea.

La începutul lui septembrie, Poliția Română a anunțat prinderea în Karlsruhe a lui Liviu Ilie Sălăgean, condamnat în același dosar de omor din 2011 și urmărit internațional pentru fapte rutiere și influențarea martorilor. Cooperarea cu autoritățile germane a fost esențială. În paralel, anchetatorii români au cartografiat cercul de sprijin al lui Gânj, inclusiv femei foarte tinere care ar fi putut să-l adăpostească.

La o săptămână după crimă, mama victimei a primit pe TikTok amenințări de pe un cont fals cu numele fugarului. Urmele digitale au dus la telefonul unei tinere de 24 de ani din Viile Tecii, județul Bistrița-Năsăud, reținută pentru 24 de ore pentru fals informatic și amenințare. Există bănuiala că mesajele ar fi fost dictate sau chiar expediate de Gânj, din adăpost, folosindu-se de aparatul tinerei.