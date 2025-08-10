Social Mama Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj, crede că fugarul ar fi aproape de casa sa







Mama Andei, tânăra ucisă de criminalul fugar Emil Gânj, acuză autoritățile pentru modul în care au acționat în acest caz și crede că acesta se ascunde aproape de locuința ei.

Mama Andei, tânăra ucisă de criminalul fugar Emil Gânj, a făcut noi declarații despre dispariția acestuia. Ea se declară șocată de faptul că autoritățile nu l-au găsit nici la o lună după crimă.

„Nu mi se pare ok că încă nu l-au găsit. Nu-s în stare atâţia amar de poliţişti, atâţia amar de jandarmi câţi sunt. Nu sunt în stare să prindă un singur om. Se joacă cu atâţia poliţişti, cu atâţia oameni”, a spus aceasta, pentru Observatornews.ro.

Femeia a adăugat că este convinsă că individul se află în apropiere casei ei, menționând că, deși poliția i-a spus că acesta ar fi părăsit țara, într-o zi l-a văzut fugind din grădina unei vecine.

Un cioban a povestit despre o presupusă întâlnire cu Emil Gânj, pe care a descris-o ca fiind înfiorătoare. El a spus că, în timp ce ducea animalele la apă, l-a văzut cum fugea cu geanta lui.

„Era la ora 11:00 ziua. Eu am venit cu animalele, am trecut să mă duc cu ele la apă, aici pe câmpul de aici este porumb. M-am dus să iau apă la vaci și mi-am agățat traista într-un stâlp, cum zicem noi, când eu am mers încolo, criminalul mi-a luat geanta din cui, o pus-o jos, a luat plasa cu mâncare și s-a dus mai în față vreo 10 metri și s-a dus după fântână”, a mărturisit ciobanul.

Bărbatul a spus că a durat aproximativ 40 de minute, chiar o oră, până a obținut numărul șefului de post. În opinia sa, dacă poliția ar fi venit imediat după apel, l-ar fi prins pe Gânj, care între timp fugise peste deal.

„Avea un ciocan sau o toporișcă, avea o coadă lungă, o ținea să nu se vadă ce e. Era într-un tricou albastru, tuns scurt, o barbă mai mărișoară, slăbuț la față, un metru 60, n-are mai mult și în picioare avea niște ciorapi albi, adidași,și o pereche de pantaloni trei sfert, vișinii”, a mai spus acesta.