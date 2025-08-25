Social Emil Gânj, criminalul din Mureș, căutat de polițiști într-o rețea secretă de tuneluri







Emil Gânj, criminalul din Mureș este căutat de polițiști și anchetatorii în rețeaua de tuneluri subterane construite de Armată în urmă cu peste 50 de ani, spun sursele din rândul anchetatorilor pentru gandul.ro. De aproape o lună și jumătate, autoritățile sunt în alertă maximă pentru prinderea bărbatul considerat principalul suspect în cazul unei crime petrecute în județul Mureș.

Eforturile de căutare implică echipe mixte formate din polițiști, jandarmi și angajați ai ocoalelor silvice, care verifică zone împădurite și greu accesibile din județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud.

Pe lângă căutările din România, autoritățile au extins investigațiile și peste graniță, în Ungaria și Germania, în baza unor posibile piste legate de deplasarea suspectului, care continuă să se sustragă anchetei.

Emil Gânj este căutat de autorități într-o rețea subterană de tuneluri cu caracter militar, construită în anul 1968 la ordinul fostului lider comunist Nicolae Ceaușescu. Infrastructura, aflată în administrarea Armatei, se întinde pe o distanță considerabilă și este cunoscută pentru traseele sale complexe, ceea ce îngreunează semnificativ acțiunile de căutare desfășurate de polițiști.

Surse apropiate anchetei au declarat că Emil Gânj și-ar fi pregătit din timp planul de dispariție, aducând provizii pe care le-ar fi ascuns într-un tunel militar abandonat.

Potrivit acelorași surse, această ipoteză ar putea explica cum reușește să stea ascuns de o perioadă atât de îndelungată. Se presupune că, pentru a nu fi localizat, acesta se deplasează doar pe distanțe scurte, întorcându-se rapid în locul de refugiu.

În contextul acestor investigații, anchetatorii iau în considerare existența unor rețele de tuneluri construite în diverse zone ale țării, inclusiv în județul Mureș.

Informații obținute din surse militare arată că aceste tuneluri, cu o lungime estimată de aproximativ trei kilometri, au fost realizate cu destinații strategice și sunt în prezent abandonate. Totuși, accesul la planurile acestora este restricționat, deoarece documentația se află în arhivele Ministerului Apărării Naționale și este clasificată ca informație secretă de stat, neputând fi pusă la dispoziția echipelor de căutare.

Potrivit sursei menționate, aproximativ 50 de echipe formate din polițiști ai structurilor de intervenție rapidă din întreaga țară au fost mobilizate în zona unde se presupune că s-ar ascunde suspectul Emil Gânj. Cu toate acestea, operațiunea de localizare este extrem de dificilă din cauza configurației terenului – o zonă împădurită, întunecată și cu vegetație deasă, descrisă de autorități ca un veritabil „labirint”.

Reamintim faptul că Emil Gânj este căutat de autorități, fiind principalul suspect într-o crimă de o violență extremă. Bărbatul ar fi pătruns cu forța în locuința fostei sale partenere, în vârstă de 23 de ani și după ce a găsit-o ascunsă într-un dulap, a ucis-o cu toporul, apoi a incendiat-o.