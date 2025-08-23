Justitie Un vechi complice al lui Emil Gânj, capturat în Germania







Un bărbat aflat în urmărire internațională a fost capturat de autoritățile germane în orașul Karlsruhe, după ce era căutat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv conducere fără permis și influențarea declarațiilor martorilor, potrivit declarațiilor Poliției Române.

Acțiunea poliției vine în contextul investigațiilor legate de Emil Gânj, suspectat de omor și incendierea locuinței concubinei sale, evidențiind complexitatea cazurilor penale transfrontaliere.

Potrivit Poliției Române, Ilie Liviu Sălăgean, în vârstă de 37 de ani, era căutat după ce a fost condamnat pentru mai multe infracțiuni comise în județul Mureș.

Informațiile obținute în urma acțiunilor dedicate prinderii lui Emil Gânj au condus la localizarea și capturarea sa în Germania.

Mandatele europene de arestare emise pe numele lui Sălăgean de Judecătoria Luduş au stat la baza procedurilor legale pentru predarea acestuia în România.

În acest context, „urmărirea internațională” s-a dovedit esențială pentru coordonarea între autoritățile române și cele germane, evidențiind eficiența colaborării europene în materie penală.

Conform declarațiilor oficiale, între 2 și 27 septembrie 2020, Sălăgean a condus de trei ori un autovehicul fără a deține permis, fiind condamnat la doi ani și 1.433 de zile de închisoare, inclusiv pentru restul de pedeapsă neexecutat.

În plus, la 17 iulie 2024 a fost emis un alt mandat european de arestare pentru săvârșirea a două fapte de influențarea declarațiilor.

Ancheta a relevat că, la 14 noiembrie 2020, bărbatul a amenințat doi martori audiați în dosarul privind conducerea fără permis.

Autoritățile subliniază că aceste măsuri au fost luate pentru a preveni obstrucționarea actului de justiție și pentru a asigura executarea pedepsei în mod legal.

Capturarea lui Ilie Liviu Sălăgean ridică semne importante privind eficiența procedurilor de urmărire internațională și cooperarea între state.

Predarea sa în România va permite continuarea proceselor judiciare și aplicarea pedepselor restante, prevenind eventuale recidive.

În context regional, succesul acestei acțiuni arată că mandatele europene de arestare reprezintă un instrument eficient în combaterea infracțiunilor transfrontaliere, contribuind la siguranța publică și la consolidarea încrederii în sistemul judiciar.

Impactul pe plan social și juridic este semnificativ, demonstrând că fuga de justiție nu garantează impunitate, iar colaborarea internațională este vitală pentru soluționarea cazurilor complexe.