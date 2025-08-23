Monden Toate au plâns după el: povestea cuceritorului Cristi Borcea







Cristi Borcea, fostul acționar al clubului Dinamo București, și-a construit în timp imaginea unui veritabil Don Juan al lumii mondene. Acesta a fost căsătorit de mai multe ori, iar femeile l-au iubit toată viața. „Nu am fost refuzat de nicio femeie”, a spus el.

Chiar și în perioada în care a fost după gratii, Borcea nu a fost uitat de fanele sale. Scrisori de dragoste, mesaje emoționante și declarații venite de la necunoscute îi confirmau statutul de bărbat râvnit. „Toate au plâns după mine”, mărturisește astăzi Borcea, cu o sinceritate dezarmantă, amestecată cu mândrie.

Popularitatea lui a depășit mereu terenul de fotbal, transformându-l într-o figură fascinantă pentru multe femei care îl vedeau ca pe simbolul bărbatului puternic, carismatic și inaccesibil.

Viața personală a lui Cristi Borcea a fost la fel de tumultuoasă precum cariera sa publică. Prima lui soție, Mihaela Borcea, a rămas în continuare alături de afacerile familiei chiar și după separare, dar relația lor s-a încheiat după ani de infidelități și aventuri care au umplut paginile tabloidelor.

Ulterior, omul de afaceri s-a recăsătorit cu Alina Vidican, o relație începută sub semnul pasiunii, dar terminată cu suferință. Alina a fost devastată atunci când a aflat că acesta o înșală cu Valentina Pelinel, cea care avea să devină, în final, soția lui actuală.

„Eram cu Mihaela sau cu Alina și, dacă vedeam ceva ce-mi plăcea, mergeam. Nu conta. Așa eram atunci, conjunctura, natura, poziția mea. Eram în toate discotecile și barurile”, recunoaște astăzi Borcea.

Aceste escapade repetate au dus inevitabil la destrămarea căsniciilor sale. „M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea”, spune el, lăsând să se înțeleagă că astăzi privește cu alți ochi acea perioadă.

Fostul acționar de la Dinamo a mai declarat că nicio femeie nu i-a spus nu. „Am fost mereu cu cine mi-am propus. Nu am fost refuzat niciodată”, mărturisește omul de afaceri.

Aspectul fizic – înalt, brunet, cu ochi albaștri – combinat cu notorietatea obținută ca finanțator al lui Dinamo, l-au transformat într-un bărbat greu de ignorat.

„Am avut șansă de la Dumnezeu. Tatăl meu are 1,70 m, mama 1,65 m, iar eu am 1,90 m. Și cu ochi albaștri, și brunet, și cu notorietate. Toate astea au contat.”

Acest amestec de carismă și putere financiară l-a transformat într-un idol al femeilor, care nu doar că îl doreau, dar îi și iertau escapadele, chiar și atunci când suferința devenea evidentă.

Povestea de dragoste cu Valentina Pelinel a schimbat radical viața lui Cristi Borcea. Fostul model și actuala sa soție este femeia care, după propriile lui spuse, a reușit imposibilul: să pună capăt unei vieți amoroase zbuciumate și să-l facă să privească exclusiv spre familie.

„Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi nouă copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, a spus Borcea în podcastul „Tare de tot”, realizat de Viorel Grigoroiu.

Astăzi, alături de Pelinel, pare să fi găsit echilibrul și liniștea pe care nu le-a cunoscut în căsniciile anterioare. Deși recunoaște că a avut „multe escapade, războaie și nenorociri”, omul de afaceri afirmă acum că a învățat să privească diferit viața și să-și asume trecutul.

Cu nouă copii din patru relații diferite și o serie nesfârșită de scandaluri amoroase, Cristi Borcea rămâne unul dintre cei mai controversați bărbați din lumea mondenă românească. Femeile au plâns după el, l-au iubit, l-au așteptat, iar unele încă îl admiră din umbră.