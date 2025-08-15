Monden Valentina Pelinel a dezvăluit secretul care stă la baza relației cu Borcea







Cristi Borcea și Valentina Pelinel formează unul dintre cele mai stabile cupluri din lumea mondenă. Fostul fotomodel a mărturisti care este secretul unei relații reușite.

Valentina Pelinel a vorbit despre relația pe care o are cu Cristi Borcea. Cei doi au împreună trei copii și par mai fericiți ca niciodată. Fostul fotomodel a dezvăluit secretul lor și modul în care reușesc să păstreze vie iubirea după mulți ani împreună.

Cristi Borcea și Valentina Pelinel se bucură de momentele pe care le petrec împreună. Valentina recunoaște însă că, uneori, le este greu să se desprindă de telefoanele mobile, chiar și în vacanțe.

„Încercăm să avem momente în care lăsăm telefoanele deoparte, mai ales la mese, dar e greu să te rupi total când ai afaceri și copii. Eu mă mai pot rupe de telefon când am soțul și copiii lângă mine, dar pentru Cristi e adesea imposibil să se lipsească de telefon. Totuși, ne iese din ce în ce mai bine”, a spus aceasta, potrivit Cancan.ro.

Fostul fotomodel a mărturisit care este secretul relației frumoase pe care o are cu Cristi Borcea. Potrivit acesteia, încrederea joacă un rol important.

„Cred că secretul e că niciunul nu simte nevoia să controleze. Încrederea se construiește zi de zi, pas cu pas, iar noi am trecut prin multe împreună și am realizat că cea mai importantă e liniștea de acasă și asta se datorează înțelegerii și comunicării dintre noi, dar bineînțeles și chimiei care ne-a adus împreună de la început”, a mai spus aceasta.

Cei doi s-au căsătorit în 2018 și au trei copii: un băiat, Milan, și două fete gemene, Indira și Rania. Cristi Borcea are în total nouă copii, cu patru femei diferite, și a fost căsătorit de două ori. Din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea, are trei copii: Patrick, Melissa și Angelo.