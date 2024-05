Monden Mihaela Borcea, din nou mireasă: Eu sunt cu frica lui Dumnezeu







Mihaela Borcea se căsătorește cu actualul său iubit, Sorin Rap, la 12 ani de la divorțul de Cristi Borcea. Aceasta a declarat că a decis să facă pasul cel mare pentru că nu vrea să trăiască în păcat și pentru are frică de Dumnezeu.

„Va avea loc o slujbă la biserică, pentru că nu poți trăi în păcat. Eu sunt cu frica lui Dumnezeu”, a declarat fosta soție a lui Cristi Borcea. Cu toate astea, ea nu dorește să meargă la starea civilă cu bărbatul cu care are o relație de 9 ani. „Fără acte. Acestea nu țin loc de dragoste”, a completat ea.

Mihaela Borcea, despre nunta cu Cristi Borcea

Mihaela Borcea a povestit și cum a fost nunta cu Cristi Borcea. Chiar dacă s-a căsătorit la 19 ani, copiii ei nu au de gând să se căsătorească așa devreme.

„Aveam 19 ani, era iarnă și eram foarte tânără. Nu prea m-am putut bucura de nunta mea. Copiii întâi se vor ocupa de cariere, apoi își vor întemeia o familie. Și eu, și tatăl lor i-am învățat cum să se descurce în viață. Noi am luat-o de la zero, nu aveam nimic. Din 1988, totul am făcut împreună. Amândoi am muncit de copii, fără vacanțe”, a specificat Mihaela.

Mihaela Borcea a avut mari probleme financiare

Fosta soție a lui Cristi Borcea a mai recunoscut că a avut mari probleme financiare în pandemie, chiar dacă nu este o persoană cheltuitoare. „Nu poți spune că totul e roz. Am avut și noi probleme financiare, ca multă lume, mai ales în pandemie. Nimic nu pică din cer, dacă nu ești implicat total. Normal că am făcut și economii. Eu în niciun caz nu sunt o persoană cheltuitoare, ci una foarte echilibrată”, a spus fosta soție a lui Cristian Borcea.

Nu se mai ocupă de afacerea pe care o avea cu Cristi Borcea

Ea a declarat că nu mai are nicio legătură cu hotelul de pe litoral al fostului soț, dar că este mândră de cum l-a transformat. Aceasta a spus că resortul este pe mâini bune și că are încredere în cei care se ocupă de el.

„Am fost recent acolo, chiar dacă nu mai sunt implicată. Am satisfacția că am lăsat ceva în urmă. Era o groapă când l-am luat, nu era nimeni în zonă. Acum e pe mâini bune și am încredere că cei care se ocupă acum de el vor face lucruri foarte frumoase. Un resort adevărat. Și noi, în fiecare an investeam”, a spus ea pentru Cancan.