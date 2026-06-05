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Cristi Borcea, reacție după ce Dinamo a rămas fără antrenor. Vom fi iar în groapă

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Cristi Borcea, reacție după ce Dinamo a rămas fără antrenor. Vom fi iar în groapăSursa foto: Captură de ecran Youtube
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Din cuprinsul articolului

Dinamo nu mai are antrenor, după ce croatul Zeljko Kopici (48 de ani) a decis, vineri, să plece de la echipa din Ștefan cel Mare. O decizie radicală, care a luat pe toată lumea prin surprindere. Dar care arată problemele existente între tehnician și conducerea „câinilor”.

Cristi Borcea, reacție după ce Dinamo a rămas fără antrenor. Vom fi iar în groapă

La finalul sezonului recent încheiat, Dinamo a a încheiat pe locul al 4-lea în play-off, a disputat un meci de baraj pentru calificarea în Conference League, dar a fost învinsă de FCSB, scor 1-2.

Fost acționar al clubului, Cristi Borcea transmite conducerii că ar trebui să aducă dinamoviști cu state vechi. Pentru că, în caz contrar, suporterii vor începe să protesteze. De asemenea, omul de afaceri reclamă și lipsa investițiilor consistente, cânsiderând că echipa are nevoie de transferuri solide.

Antrenorul Željko Kopić. Dinamo

Antrenorul Željko Kopić. Dinamo. Sursa: Facebook/Dinamo București

„A stat, a așteptat, dar cât să mai reziste?”

„Nu aș vrea să mă mai iau de cei din conducerea lui Dinamo fiindcă sunt prea slabi... Era clar că omu' o să plece că s-a săturat de discuții cu grafice și de vrăjeli. La fotbal trebuie „cașcaval”, trebuie transferuri! Am mai zis că fără 5-6 transferuri care să intre imediat, Dinamo nu face nimic. Și s-a adeverit. Și când vezi discuțiile de la TV, uite, grafice, uite, plan. Kopici a stat, a așteptat, dar cât să mai reziste? Vrea să se bată pentru trofee, nu are timp de vrăjeli!”, a afirmat Borcea pentru gsp.ro.

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Dinamoviștii să revină la club

„Conducerea să termine cu ținerea deoparte a dinamoviștilor. Să pună un antrenor cu pedigree, altfel o să-i ia suporterii la rost, cu adevărat. Până acum a fost poezie. Uite la Rapid, o să meargă treaba mai bine cu Pancu, e de-ai lor. Poate că la Dinamo ar merge Adrian Mutu sau Claudiu Niculescu, care știu ce înseamnă presiunea de la Dinamo. Altfel, va fi grav.

Kopici este o pierdere, trebuie trăit mai departe. Să vină un dinamovist, să fie aduși câinii lângă Dinamo, să se facă transferuri, nu grafice!”, a mai precizat fostul acționar al „roș-albilor”.

 

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