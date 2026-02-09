Sport

Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20.00. Derby cu mari implicații în lupta pentru titlu

Dinamo - Universitatea Craiova, ora 20.00. Derby cu mari implicații în lupta pentru titluSuperliga. Sursă foto: Facebook
Dinamo și Universitatea Craiova evoluează în această seară, de la ora 20.00 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în ultima confruntare din etapa a 26-a a campionatului intern. Este o partidă ce se va disputa pe „Arena Naționlă”, cu mare miză în lupta pentru titlu, pentru că ambele formații tintesc victoria finală la finalul sezonului.

Dinamo - Universitatea Craiova, meci cu mare miză pentru titlul din Superliga

Oltenii sunt lideri cu 49 de puncte, la egalitate cu Rapid (un meci mai mult disputat), Dinamo este pe ultima treaptă a podiumului cu 48 de puncte.

„Nu vorbesc despre titlu acum, ci doar despre următorul joc. Doar la el ne gândim. Mai sunt prea multe meciuri până la finalul sezonului, punctele se vor înjumătăți, e prea devreme să vorbim despre asta. Vrem să dominăm, așa vom aborda partida”, a afirmat antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, croatul Zeljko Kopici.

Laude de la Filipe Coelho pentru Zeljko Kopici

„Dinamo are un antrenor foarte bun, Zeljko Kopic, care face o treabă foarte bună. Dar focusul nostru rămâne pe ce avem noi. Vom ținti punctele”, a spus și antrenorul Craiovei, portughezul Filipe Coelho.

Echipe probabile

Dinamo (4-3-3): Epassy - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Cîrjan, Mărginean, Gnahore - Armstrong, Soro, Musi Rezerve: Roșca, Toader, Licaciu, Al. Pop, Țicu, Duțu, Târbă, Milanov, C. Mihai, Mazilu, Sivis, Caragea Absenți: Karamoko (suspendat), Bordușanu, Licsandru (accidentați), Antrenor Zeljko Kopic

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Ad. Rus, Screciu - Mora, D. Matei, Cicâldău, Mekvashbili, Bancu - Baiaram, Nsimba Rezerve: L. Popescu, Lung jr, Fl. Ștefan, Stevanovic, Teles, T. Băluță, Etim, Băsceanu, Mogoș, Al. Crețu, Al Hamlawi, Houri Absent: M. Rădulescu (accidentat) Antrenor Filipe Coelho

Stadion Arena Națională Arbitru Istvan Kovacs (Carei). Asistenți Marius Marica (Bistrița), Ferencs Tuniogy (Zalău) Arbitru VAR Iulian Călin (Ștefănești). Asistent VAR Valentin Porumbel (Oltenița)

