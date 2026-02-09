Monden

Doliu în muzica populară românescă. O cunoscută interpretă a murit la 52 de ani

Doliu în muzica populară românescă. O cunoscută interpretă a murit la 52 de ani
Muzica populară românească este în doliu după moartea Mihaela Cojocaru, interpretă apreciată pentru fidelitatea față de folclorul autentic. Dispariția sa lasă în urmă durere și un gol profund în rândul colegilor de breaslă, al colaboratorilor și al publicului care i-a îndrăgit cântecele.

Vestea decesului a fost anunțată cu profundă tristețe de TVF Oltenia, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Rețelele sociale s-au umplut rapid de mesaje de condoleanțe și omagii, cei care au cunoscut-o evocând o artistă discretă, dar extrem de dedicată, care și-a construit cariera prin muncă, seriozitate și respect față de tradiție.

Doliu în muzica populară românescă.

Născută în anul 1973, Mihaela Cojocaru a fost o prezență apreciată a muzicii populare românești, cunoscută în special pentru repertoriul inspirat din zona Olteniei. Prin timbrul său cald și interpretările încărcate de sensibilitate, cântecele sale au reprezentat pentru mulți o întoarcere la satul românesc, la dor, la bucuriile simple și la rădăcinile autentice.

De-a lungul carierei, artista a urcat pe numeroase scene, a participat la festivaluri și spectacole dedicate muzicii populare și a fost prezentă la evenimente unde tradiția era pusă în prim-plan. A ales să stea departe de vizibilitatea excesivă și de compromisuri artistice, rămânând fidelă liniei melodice autentice, atitudine care i-a adus respectul colegilor și al publicului.

Mihaela Cojocaru

Mihaela Cojocaru. Sursă foto: Facebook

O voce reprezentativă pentru folclorul oltenesc

Repertoriul său a cuprins doine, balade, cântece de joc și piese de suflet, fiecare interpretată cu o emoție distinctă. Într-o lume în care folclorul se transmite din generație în generație, Mihaela Cojocaru a fost privită ca un exemplu de continuitate și echilibru artistic.

O legătură apropiată cu comunitatea care aprecia muzica populară

Pentru comunitatea din care a făcut parte, Mihaela Cojocaru nu a fost doar o interpretă, ci și un om apropiat de oameni. A cântat la sărbători tradiționale, la evenimente locale și oriunde muzica populară aduna comunitatea laolaltă. Modestia, respectul și dedicarea sa sunt amintite în numeroasele mesaje apărute după anunțul morții, conturând imaginea unei artiste care a rămas aproape de public până la final.

