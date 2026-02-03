Monden

Claudia Ghitulescu: Fostul soț s-a cuplat cu altcineva chiar în ziua cununiei

Comentează știrea
Claudia Ghitulescu: Fostul soț s-a cuplat cu altcineva chiar în ziua cununieiClaudia Ghițulescu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Clebra artistă de muzică populară, Claudia Ghițulescu a povestit cea mai marcantă perioadă a vieții ei, legat de divorț. Totul s-ar fi întâmplat foarte repede, pentru că soțul ei cunoscuse pe altcineva la cununia lor.

Claudia Ghițulescu, momente de groază

Cântăreața a povestit că a trecut printr-o experință dramatică atunci când a divorțat. Asta pentru că totul s-a întâmplat foarte repede de la momentul căsătoriei. ”Mie mi-a zis că divorțez. Nu știam atunci de ce. De la faptul că, a doua zi, după nuntă, la ciorbă, au fost niște muzicanți care au cântat puțin mai tare și am zis să dea muzica mai încet să mă înțeleg cu oamenii.

Claudia Ghițulescu

Sursa foto: Instagram

Și s-a supărat foarte tare. Adică ei erau colegii mei. Nu știu, n-am înțeles. Și să aflu după, că el în ziua cununiei era cu o altă fată. El din ziua cununiei s-a dus să închirieze o casă și s-a cuplat cu o fată”, a povestit artista.

Probleme cu băutura

Interpreta a explicat că acesta nu era singurul incoveninent. ”I-am spus că mi se pare că bea. Îl sunam seara și-l vedeam schimbat i se împleticea limba.

Epstein, mecanismul din spatele numelor mari. Cum ajungeau oamenii puternici în plasa lui. Analiza Contrapunct
Epstein, mecanismul din spatele numelor mari. Cum ajungeau oamenii puternici în plasa lui. Analiza Contrapunct
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   4 februarie 2026. Despre Astrologie (XLVII)
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   4 februarie 2026. Despre Astrologie (XLVII)

El spunea că mi se pare. Eu dacă eram plecată, el se ducea și dormea. Și când veneam eu îl găseam dormind și nu mă prindeam”, a spus Claudia Ghitulescu.

Fără pensie alimentară

Culmea este că după ce a anunțațt-o că divorțează aceasta i-a spus că este însărcinată. Iar fostul soț i-a spus că nu îi dă pensie alimentară. În cele din urmă nu a mai contat, pentru că solita a pierdut copilul. ”Unul din mesajele pe care mi le-a fost fostul soț a fost: nu-ți dau pensie alimentară. Îmi jignea toată familia când bea, toată familia, toți prietenii.

În ianuarie pe 21 am pierdut copilașul. El a plecat pe 2 februarie. Am dormit în biserică și mă relaxam. am ajuns și acum să îi spun fostului mulțumesc”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:24 - Ucraina și partenerii săi au convenit asupra unui răspuns militar dacă Rusia încalcă în mod repetat un viitor armisti...
20:16 - Mihai Neșu scapă de impozitul de zeci de mii de euro pentru centrul de recuperare. Ajutorul primit din parte lui Ilie...
20:09 - Continuă căutările copilului dispărut în Someș. Sunt folosite drone cu inteligență artificială
19:59 - Epstein, mecanismul din spatele numelor mari. Cum ajungeau oamenii puternici în plasa lui. Analiza Contrapunct
19:51 - Andronachi rămâne sub restricții. Fostului deputat i-a fost interzis să părăsească Republica Moldova după eliberarea ...
19:45 - Cererea de revizuire în cazul Dosarului ICA se judecă la Tribunalul București, după ce instanța a constatat abuzurile...

HAI România!

Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6

Proiecte speciale