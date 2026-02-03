Claudia Ghitulescu: Fostul soț s-a cuplat cu altcineva chiar în ziua cununiei

Clebra artistă de muzică populară, Claudia Ghițulescu a povestit cea mai marcantă perioadă a vieții ei, legat de divorț. Totul s-ar fi întâmplat foarte repede, pentru că soțul ei cunoscuse pe altcineva la cununia lor.

Cântăreața a povestit că a trecut printr-o experință dramatică atunci când a divorțat. Asta pentru că totul s-a întâmplat foarte repede de la momentul căsătoriei. ”Mie mi-a zis că divorțez. Nu știam atunci de ce. De la faptul că, a doua zi, după nuntă, la ciorbă, au fost niște muzicanți care au cântat puțin mai tare și am zis să dea muzica mai încet să mă înțeleg cu oamenii.

Și s-a supărat foarte tare. Adică ei erau colegii mei. Nu știu, n-am înțeles. Și să aflu după, că el în ziua cununiei era cu o altă fată. El din ziua cununiei s-a dus să închirieze o casă și s-a cuplat cu o fată”, a povestit artista.

Interpreta a explicat că acesta nu era singurul incoveninent. ”I-am spus că mi se pare că bea. Îl sunam seara și-l vedeam schimbat i se împleticea limba.

El spunea că mi se pare. Eu dacă eram plecată, el se ducea și dormea. Și când veneam eu îl găseam dormind și nu mă prindeam”, a spus Claudia Ghitulescu.

Culmea este că după ce a anunțațt-o că divorțează aceasta i-a spus că este însărcinată. Iar fostul soț i-a spus că nu îi dă pensie alimentară. În cele din urmă nu a mai contat, pentru că solita a pierdut copilul. ”Unul din mesajele pe care mi le-a fost fostul soț a fost: nu-ți dau pensie alimentară. Îmi jignea toată familia când bea, toată familia, toți prietenii.

În ianuarie pe 21 am pierdut copilașul. El a plecat pe 2 februarie. Am dormit în biserică și mă relaxam. am ajuns și acum să îi spun fostului mulțumesc”.