Durere fără margini pentru o cunoscută artistă din România. Cum a reușit să treacă peste cel mai greu moment din viața ei

Interpreta a trecut acum doi ani printr-o suferință greu de imaginat. Spune că doar credința în Dumnezeu a ajutat-o să meargă mai departe. Chiar dacă nu va uita niciodată tragedia, spune că acum este mai puternică.

Credință în Dumnezeu

Claudia Ghițulescu a pierdut o sarcină și spune nu va uita niciodată acel moment complit. A fost cea mai mare durere a vieții ei. Artista spune că atunci a descoperit cu adevărat puterea lui Dumnezeu.

„Zi de zi îl simt pe Dumnezeu. Dimineața când mă trezesc îi mulțumesc că m-am trezit și că mai am o zi de trăit, dar, atunci când am pierdut sarcina, atunci am simțit puterea lui Dumnezeu, am fost doar eu cu El. Doar El cred că m-a ajutat să trec prin acele momente. Pur și simplu am simțit puterea lui, am simțit cum ceva mă liniștește.

Numai cine a trecut prin așa ceva poate să înțeleagă cât doare. Atunci nu poți să faci față, pur și simplu simți că mori cu zile. De atunci am învățat să nu-mi mai fac planuri și să iau lucrurile așa cum vin, să mă bucur și să am mereu o stare de bine”, a declarat Claudia Ghițulescu.

Este mai puternică

Artista recunoaște că a trecut foarte greu peste acea cumpănă, dar spune că acum este mult mai puternică. A înțeles practic că unele lucruri în viață nu depind de ea.

„Am învățat să fiu puternică. Sunt și o persoană echilibrată, ancorată în realitate. Înțeleg că anumite lucruri se întâmplă și nu depind de mine. Nu poți face nimic în anumite situații, doar să accepți, să fi recunoscătoare că poți să treci cu bine peste ele. Este îngrozitor de greu să duci o suferință pe picioare, dar cred că cu puterea minții poți să faci multe“, a mai declarat artista pentru antenastars.ro.