Unde a cântat prima dată Irina Loghin. Partenerul ei, un cântăreț foarte cunoscut

Irina Loghin. Sursa foto: Facebook
Îndrăgita cântăreață de muzică populară a povestit că ea s-a lansat alături de nimeni altul decât Benone Sinulescu. Acest eveniment a avut loc acum mai bine de jumătate de secol.

Irina, lansare cu Benone Sinulescu

Artista a povestit la un podcast că momentul lansării ei a fost unul memorabil. S-a întâmplat pe scenă alături de Benone Sinulescu. ”Prima dată am cântat în Oltenița, în oraș. Dialog cu Benone. Eu pe el l-am găsit la ansamblu Ciocârlia, el era angajat de vreo doi ani. Și mi-a făcut foarte, foarte mare plăcere.

Irina Loghin, muzică populară

Irina Loghin Sursa Foto: Arhiva EVZ

Am făcut un fel de gașcă cu el. Ne întâlneam o gașcă din ansamblu. Eram nedespărțiți. Mergeam împreună la ștrand, era ștrandul MAI-ului pe atunci. Pe urmă ne-am împrietenit cu sportivii și ei tot de a Dinamo și asta era distracția noastră. Cântam foarte mult cu Benone că eram și din aceiași zonă. Buzăul era la acel moment din Prahova”, a explicat interpreta de muzică populară.

Artista nemulțumită de cântăreții tineri

Pe de altă parte, Irina Loghin a explicat că noua generație nu este tocmai pe placul ei. Așa că mai nou refuză să meargă la emisiuni sau în comisii unde sunt concursuri de talente.

”Refuz să merg prin comisii la concursuri pentru că dacă le spui că nu faci carieră prind ură pe tine. Dar am văzut și pe Iuliana Tudor, cu vedetă populară, am văzut niște concurenți extraordinari. Și se îmbracă autentic și mă uit cu atâta plăcere, parcă trăiesc clipele mele de la început. Timp de 15 ani în Văleni a fost festivalul Irina Loghin, dar poate facem ceva mai frumos”, a mai spus ea.

Noua generație nu e pe placul ei

Nici noua generație nu pare să fie pe placul artistei. ”Tineretul este debusolat total. dacă merg pe stradă și merg prin herăstrău, când au vocabularul pe care ei îl folosesc, îmi fac cruce de ce aud. Și fetele nu numai băieții”.

