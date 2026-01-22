Irina Loghin, colecționară de costume populare, vechi de 200 de ani

Celebra interpretă de muzică populară a declarat la un podcast faptul că este pasionată de costume populare. Drept urmare are și piese care ar putea să fie puse la muzeu.

Celebra interpretă de muzică populară a explicat că ea a colecționat costume populare. Mai ales că prin natura meseriei aceasta poartă astfel de ținute mai ales la spectacole. Drept urmare a reușit să obțină 3 astfel de ținute extrem de vechi. ”Eu am colecționat costume care sunt într-adevăr senzaționale. Am vreo 3 costume de 200 de ani. Am luat unul de la Rucăr și tot din zona aceea o bătrână m-a sunat. M-a văzut la televizor și a vrut să-mi spună: ”am costumul mamei mele și vreau să vi-l ofer dumneavoastră”.

Deci ea avea vreo 80 de ani și dorea să îmi ofere costumul mamei ei. Bineînțeles că ea a vrut să îl ofere, dar era o bătrânică de care mi-a plăcut foarte-foarte mult și na. M-am bucurat și am acel costum și astăzi”, a povestit solista.

Cântăreața a povestit că o astfel de ținută este extrem de scump, drept urmare a atras atenția hoților. Aceștia au deposedat-o de un astfel de costum chiar dintr-un hotel. ”Între timp am început și niște creații pentru că aceste costume autentice trag la hoți.

L-am luat pe litoral în turneu și mi l-au furat din hotel. Și atunci m-am învățat minte și am început să fac creații către popular. Pe unele le-am cusut chiar eu, că eram pe goblen. Totdeauna găsesc câte ceva să fac, să nu stau”, a mai spus Irina Loghin.

Ca și mai multe vedete și interpreta a fost victimă a Inteligenței Artificiale. Prima înșelăciune a fost legată de anumite suplimente pentru rinichi. Desigur că interpreta a negat că ar fi făcut reclamă la așa ceva.