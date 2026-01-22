Monden

Irina Loghin, colecționară de costume populare, vechi de 200 de ani

Comentează știrea
Irina Loghin, colecționară de costume populare, vechi de 200 de aniIrina Loghin. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Celebra interpretă de muzică populară a declarat la un podcast faptul că este pasionată de costume populare. Drept urmare are și piese care ar putea să fie puse la muzeu.

Irina Loghin, costume de colecție

Celebra interpretă de muzică populară a explicat că ea a colecționat costume populare. Mai ales că prin natura meseriei aceasta poartă astfel de ținute mai ales la spectacole. Drept urmare a reușit să obțină 3 astfel de ținute extrem de vechi. ”Eu am colecționat costume care sunt într-adevăr senzaționale. Am vreo 3 costume de 200 de ani. Am luat unul de la Rucăr și tot din zona aceea o bătrână m-a sunat. M-a văzut la televizor și a vrut să-mi spună: ”am costumul mamei mele și vreau să vi-l ofer dumneavoastră”.

Regina muzicii populare românești împlinește 84 de ani. Irina Loghin, despre suferințele îndurate „Vreau să îmi recapăt puterile” 

Sursa: Arhiva EVZ

Deci ea avea vreo 80 de ani și dorea să îmi ofere costumul mamei ei. Bineînțeles că ea a vrut să îl ofere, dar era o bătrânică de care mi-a plăcut foarte-foarte mult și na. M-am bucurat și am acel costum și astăzi”, a povestit solista.

I s-a furat unul dintre costume din hotel

Cântăreața a povestit că o astfel de ținută este extrem de scump, drept urmare a atras atenția hoților. Aceștia au deposedat-o de un astfel de costum chiar dintr-un hotel. ”Între timp am început și niște creații pentru că aceste costume autentice trag la hoți.

Zeci de avioane și nave de luptă, trimise în Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Hormuz, sub tensiune
Zeci de avioane și nave de luptă, trimise în Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Hormuz, sub tensiune
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 ianuarie 2026. Despre Astrologie (XLV)
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 23 ianuarie 2026. Despre Astrologie (XLV)

L-am luat pe litoral în turneu și mi l-au furat din hotel. Și atunci m-am învățat minte și am început să fac creații către popular. Pe unele le-am cusut chiar eu, că eram pe goblen. Totdeauna găsesc câte ceva să fac, să nu stau”, a mai spus Irina Loghin.

Victimă a Inteligenței Artificiale

Ca și mai multe vedete și interpreta a fost victimă a Inteligenței Artificiale. Prima înșelăciune a fost legată de anumite suplimente pentru rinichi. Desigur că interpreta a negat că ar fi făcut reclamă la așa ceva.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:36 - A fost, alături de Nadia, steaua gimnasticii românești! Astăzi, își aniversează ziua de naștere!
20:35 - Trump vrea „acces total” la Groenlanda: Totul trece pe acolo
20:31 - Componente fabricate în SUA și Germania, identificate în drona rusească Geran-5
20:24 - Serialul care face furori pe Netflix. Adevărul din spatele unei răpiri care a cutremurat America
20:18 - Linia independenței energetice Vulcănești–Chișinău a trecut primele teste. Aceasta a fost pusă sub tensiune și funcți...
20:11 - Zeci de avioane și nave de luptă, trimise în Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Hormuz, sub tensiune

HAI România!

Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu
Turcescu, Funeriu, Mihaiu

Proiecte speciale