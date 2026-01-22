Irina Loghin, colecționară de costume populare, vechi de 200 de ani
- Maria Pană
- 22 ianuarie 2026, 19:32
Celebra interpretă de muzică populară a declarat la un podcast faptul că este pasionată de costume populare. Drept urmare are și piese care ar putea să fie puse la muzeu.
Irina Loghin, costume de colecție
Celebra interpretă de muzică populară a explicat că ea a colecționat costume populare. Mai ales că prin natura meseriei aceasta poartă astfel de ținute mai ales la spectacole. Drept urmare a reușit să obțină 3 astfel de ținute extrem de vechi. ”Eu am colecționat costume care sunt într-adevăr senzaționale. Am vreo 3 costume de 200 de ani. Am luat unul de la Rucăr și tot din zona aceea o bătrână m-a sunat. M-a văzut la televizor și a vrut să-mi spună: ”am costumul mamei mele și vreau să vi-l ofer dumneavoastră”.
Deci ea avea vreo 80 de ani și dorea să îmi ofere costumul mamei ei. Bineînțeles că ea a vrut să îl ofere, dar era o bătrânică de care mi-a plăcut foarte-foarte mult și na. M-am bucurat și am acel costum și astăzi”, a povestit solista.
I s-a furat unul dintre costume din hotel
Cântăreața a povestit că o astfel de ținută este extrem de scump, drept urmare a atras atenția hoților. Aceștia au deposedat-o de un astfel de costum chiar dintr-un hotel. ”Între timp am început și niște creații pentru că aceste costume autentice trag la hoți.
L-am luat pe litoral în turneu și mi l-au furat din hotel. Și atunci m-am învățat minte și am început să fac creații către popular. Pe unele le-am cusut chiar eu, că eram pe goblen. Totdeauna găsesc câte ceva să fac, să nu stau”, a mai spus Irina Loghin.
Victimă a Inteligenței Artificiale
Ca și mai multe vedete și interpreta a fost victimă a Inteligenței Artificiale. Prima înșelăciune a fost legată de anumite suplimente pentru rinichi. Desigur că interpreta a negat că ar fi făcut reclamă la așa ceva.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.