Imaginea Irinei Loghin, folosită în reclame false din mediul online. Artista: Nu știu cum să pun mâna pe acești șarlatani

Artista de muzică populară Irina Loghin, în vârstă de 86 de ani, se confruntă cu o situație dificilă, după ce a aflat că anumite persoane din mediul online îi folosesc numele și imaginea pentru a promova diverse medicamente. „Nu credeam că o să ajung la această vârstă și să întâmpin așa ceva. Sunt într-o situație rea”, a spus aceasta, la un post TV.

Artista de muzică populară a spus că este profund afectată emoțional de amploarea pe care au luat-o aceste minciuni.

„Sunt extrem de supărată și întristată de aceste minciuni, mai ales că mulți prieteni și admiratori au fost afectați de aceste zvonuri. Înțeleg îngrijorarea voastră și vă mulțumesc pentru susținerea constantă, dar vă rog să nu dați crezare acestor informații rău intenționate”, a explicat vedeta, la România TV.

Situația s-a agravat în ultima perioadă, iar artista a declarat că a depus plângere la poliție și că este copleșită de numărul mare de apeluri pe care le primește zilnic. „Nu credeam că o să ajung la această vârstă și să întâmpin așa ceva. Sunt într-o situație rea. În fiecare zi mă sună oameni amărâți, bătrâni care nu-și dau seama ce sunt aceste medicamente”, a explicat aceasta.

Cântăreața a afirmat că multe dintre persoanele care o sună o acuză direct, convinse că ea ar fi promovat acele produse. „Primesc 10-20 de telefoane pe zi. Mulți nu înțeleg ce este inteligența artificială. Au văzut reclama, au cumpărat medicamentul și au dat 800 de lei. Sunt medicamente toxice”, a explicat Irina Loghin.

Artista de muzică populară a anunțat că a apelat la serviciile unei avocate pentru a-i identifica pe cei care îi folosesc imaginea fără drept. „Nu știu cui să mă mai adresez ca să pună mâna pe acești șarlatani”, a mai spus aceasta.

Avocata artistei a explicat că plângerile penale au fost depuse încă din 2024, din cauză că imaginea Irinei Loghin a fost folosită prin materiale foto trucate de mai multe entități, asociate cu numeroase produse.

„La acest moment se efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere conform legii, având în vedere amploarea și caracterul repetitiv. Este necesară o abordare mult mai fermă și consecventă din partea autorităților, pentru că publicul este foarte ușor de indus în eroare prin astfel de practici, iar oamenii ajung să fie victime, iar doamna Irina, fiind iubită, creează încredere și oamenii nu știu că aceste lucruri sunt grave”, a spus avocata Irinei Loghin, Katia Cicală.

În trecut, cântăreața a transmis un mesaj tuturor admiratorilor săi, în care a dezmințit zvonurile apărute în mediul online.

„Dragi prieteni, am fost informată că în mediul online circulă informații false și imagini trucate despre mine, în care se spune că aș fi grav bolnavă și că aș recomanda un anumit medicament. Vreau să vă asigur pe toți că aceste știri sunt complet neadevărate. Sunt foarte bine și sănătoasă”, a spus aceasta.