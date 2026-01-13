Cântăreața Angela Rusu, dependentă ani de zile de antidepresive. Cum a scăpat

Artista Angela Rusu a povestit la un podcast faptul că ani de zile a luat antidepresive din cauza faptului că nu dormea. Drept urmare a apelat la acest tip de pastile să se poată odihni.

Cântăreața a explicat la un podcast faptul că i s-au recomandat antidepresive și alte pastile de la psihiatru pentru insomnii. ”Am luat antidepresive mult timp, cu aproximație 6 ani. în urmă cu 18 ani am luat multe pastile pentru insomnii de la psihiatru. Având programul foarte încărcat nedormind nopțile aveam insomnii.

Dormeam 2-3 pe noapte că mergeam la evenimente și nu aveam de ales. era greu să ,mă odihnesc cu programul dat peste cap. Și am mers la un psihiatru chiar aici în București și mi-a dat o singură pastilă. pe aia o împărțeam în două jumătăți și am luat-o timp de 18 ani”, a spus ea.

Numai că apoi a ajuns la alt medic care i-a dat o altă rețetă. ”Apoi întâmplător m-am dus cu tata las un spital privat la o doctoriță. așa am cunoscut-o și i-am spus că eu iau aceste medicamente de 18 ani. Și mi-a zis că nu se poate așa ceva. Trebui să-l scoți nu mai iei așa ceva. Și îmi dă o rețetă cu 6 pastile. Și eu i-am zis îmi scoți una și-mi dai șase.

Câteva luni de zile m-am uitat la rețetă. Dar dacă a zis că așa trebuie să fac, am zis că așa fac. Erau antidepresive cu inducerea somnului, dar la mine asta cu somnul era cea mai mare problemă. Apoi m-am dus la alt doctor și am ajuns la 10 antidepresive pe zi. Ai impresia că nu mai poți funcționa fără ele”, a mai explicat interpreta de muzică populară.

Ba mai mult aceasta a continuat tratamentul și în sarcină. ”Eu eram sedată, o amețeală permanentă și am continuat cu tratamentul inclusiv când am fost însărcinată. Și după ce am născut am făcut depresie postnatală.

Eu eram cu antidepresive încă 3 ani și jumătate. am ajuns la operație la rinichi, tumoare, cancer în stadiul 1. Iar după ce m-am operat medicul mi-a spus că am un singur rinichi și că trebuie să fac ceva cu medicamentele astea că nu le mai pot lua pe toate”, a conchis artista.