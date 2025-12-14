Boli rare, care au băgat în ceață și lumea medicală. Sunt un coșmar și nu pot fi tratate

Trei dintre cele mai rare afecțiuni medicale au uimit lumea medicală zeci de ani. Rămân enigme pentru cercetătorii care încearcă să găsească tratamente pentru a ameliora simptomele sau a le pune capăt.

Sindromul de fermentație intestinală este o afecțiune medicală ciudată. Pacientul suferă de intoxicație cu alcool prin „fermentație intestinală anormală” în intestinul subțire, cauzată de o creștere excesivă a anumitor tipuri de ciuperci. Intestinul produce alcool din alimente și băuturi obișnuite care conțin carbohidrați, drojdie sau bacterii care se dezvoltă în acea parte a corpului, conform makatimed.net.ph.

Simptomele includ:

Dureri atroce de stomac Balonare Modificări ale mișcărilor intestinale Oboseală Secreții nazale, tuse productivă și sinuzită Probleme de concentrare, memorie și procese de gândire Poftă exagerată de zahăr

Sindromul de cadavru umblător se mai numește și sindromul Cotard și e o tulburare neuropsihiatrică legată de depresie. Acest sindrom îi face pe oameni să creadă că sunt morți sau că le lipsesc sufletul, organele, sângele sau anumite părți ale corpului. Acest sindrom este de obicei un simptom al unei alte afecțiuni psihiatrice, mai degrabă decât o boală în sine.

Simptomele includ:

Încercări de autovătămare Lipsă de comunicare Iluzii de nemurire Iluzii că cineva este pe moarte sua a murit Insensibilitate la durere Refuzul de a mânca ca urmare a iluziei morții Depresie severă sau tristețe (melancolie) Voci care spun pacientului că este mort sau pe moarte

Simptomele sunt de obicei gestionate prin medicamente precum antidepresive, antipsihotice și medicamente anti-anxietate; și terapii precum Terapia Cognitiv-Comportamentală (CBT) sau psihoterapie.

Fibrodisplazia osificantă progresivă (FOP), sau Sindromul Stoneman, este o afecțiune extrem de rară în care țesuturile conjunctive ale corpului se transformă încet în oase. Afectează 1 din 2 milioane de oameni și este cauzată de o mutație genetică. Afecțiunea începe de obicei de la umeri și gât, coborând până la picioare. Un al doilea os crește peste primul într-un proces cunoscut sub numele de osificare heterotopică (HO).

Eforturile chirurgicale de îndepărtare a celui de-al doilea os pot declanșa o creștere imensă a osului din cauza invazivității intervenției chirurgicale. O persoană cu acest sindrom își poate pierde mobilitatea după un accident minor, deoarece este stimulată creșterea osoasă.