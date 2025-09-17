TV Paprika lansează noi producții românești: gastronomia locală în prim-plan

Potul TV Paprika își extinde portofoliul de emisiuni realizate în România, aducând pe micile ecrane două noi formate: „Se poate și la grătar, cu Prăjiturela” și cel de-al doilea sezon al seriei „De la fermă în farfurie, cu Prăjiturela”.

Prima dintre emisiuni, „Se poate și la grătar, cu Prăjiturela”, va debuta sâmbătă, 20 septembrie, la ora 17:30, cu reluări programate la 23:00 și a doua zi, de la ora 11:00. Telespectatorii vor putea urmări șase episoade, fiecare cu durata de 30 de minute, în care gătitul la grătar este abordat într-o manieră creativă și accesibilă.

Pe parcursul fiecărui episod, Prăjiturela propune meniuri complete – de la aperitive până la desert – adaptate pentru grătar cu jar, plită electrică sau gaz.

Rețetele sunt realizate din ingrediente locale, ușor de găsit, și împrumută influențe din diferite bucătării internaționale, inclusiv mediteraneană și tex-mex. Emisiunea include și opțiuni vegetariene, precum steak-ul de varză sau ciupercile umplute, preparate care promit să cucerească gusturile chiar și ale celor care preferă carnea.

Imediat după difuzarea acestei emisiuni, de la ora 18:00, va fi transmis al doilea sezon al producției „De la fermă în farfurie, cu Prăjiturela”, tot în zilele de weekend. Cele șase episoade ale noului sezon vor fi disponibile și în reluare, de la ora 23:30 și în dimineața următoare, de la 11:30.

Prin aceste formate, TV Paprika își continuă direcția de promovare a bucătăriei românești și a ingredientelor locale, punând accent pe diversitate, simplitate și inspirație culinară accesibilă tuturor.

Noul proiect dedicat gastronomiei autohtone propune o incursiune în universul culinar românesc, punând accent pe legătura directă dintre sursa ingredientelor și preparatul final.

Fiecare episod explorează peisaju divers, de la ferme specializate, precum cele de struți, până la zonele în care se cultivă cireșe în solarii sau se produc uleiuri presate la rece. De asemenea, sunt incluse povești despre sturion și caviar, dar și despre ciuperci culese local – toate acestea contribuind la o imagine completă a resurselor gastronomice din țară.

Gazda emisiunii, cunoscută în mediul online sub numele de Prăjiturela, are un parcurs profesional neobișnuit. A activat timp de 15 ani în domeniul militar, iar în paralel, în ultimul deceniu, și-a dezvoltat activitatea de food blogger.

Este absolventă a Facultății de Limbi Străine de la Universitatea București, unde a studiat limba maghiară. Pasiunea pentru gătit a prins contur în perioada unei burse la Budapesta, într-un context multicultural, în care bucătăria era spațiul comun al unor tineri veniți din diferite colțuri ale lumii.

Inspirația pentru rețetele sale vine din surse variate: cărți, călătorii sau amintiri din copilărie, dar și dintr-o doză de creativitate personală. Preparatele propuse sunt vizual atractive și pun în valoare aromele locale, fiind concepute pentru a oferi atât gust, cât și o experiență estetică plăcută.