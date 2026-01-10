Monden

Tzancă Uraganu, de la psiholog la psihiatru: Mi-a dat pastile și mi-ar mai fi dat 20 de ani

Tzancă Uraganu
Tzancă Uraganu a explicat la un podcast faptul că în trecut a ajuns să aibă probleme mari din cauza anxietății. Așa că a încercat să găsească soluții.

Cu Tzancă la psihiatru

        Artistul nu s-a ferit să recunoască că a trecut prin mai multe episoade din cauza anxietății. Drept urmare a încercat să găsească și soluții. Mai ales că este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști și este extrem de cerut la evenimente. Drept urmare o astfel de problemă stătea în calea carierei lui.

        “Am fost la psiholog nu a reușit să facă nimic. Am fost la psihiatru, mi-a dat pastile și mi-ar mai fi dat 20 de ani. Și tot nu-mi făcea nimic, doar maschează”, a mai spus interpretul.

Sfat pentru cei care suferă de anxietate

        Drept urmare Tzancă a explicat că îi sfătuiește pe cei care suferă de o astfel de tulburare să apeleze la specialist. Dar să și-l aleagă cu mare grijă, altfel întregul proces ar putea să fie compromis.

Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu, la DIICOT. N-a scăpat nici acum de problemele cu interlopii. Sursa foto: Facebook

       “Și pentru cei care aveți problemele acestea, mergeți doar la psihoterapeut. Este exact așa cum dacă te-ar durea o măsea și te duci la un doctor de urechi. Așa este și cu anxietatea. Deci dacă te doare măseaua te duci la stomatolog. Dacă ai anxietate te duci la psihoterapeut”, a adăugat solistul.

Maneliștii și problemele de sănătate

        Și Florin Salam s-a confruntat cu tot felul de tulburări. În ceea ce-l privește, lucrurile sunt diferite pentru că acestea au survenit din pricina consumului de substanțe interzise. De altfel, manelistul a explicat că s-a tratat cu privire la aceste probleme. Deocamdată lucrurile par să fie pe calea cea bună în ceea ce-l privește.

      Însă de-a lungul carierei sale acesta a avut mai multe hopuri. Anii 2024 și 2025 i-au adus și dosare penale, dar și tot felul de scandaluri.  În cele din urmă multe dintre dosarele penale s-au clasat, iar solistul pare că s-a liniștit.

1
