Monden

Nenorocirea lui Salam, norocul altora: Și-au făcut case cât eram eu praf

Comentează știrea
Nenorocirea lui Salam, norocul altora: Și-au făcut case cât eram eu prafFlorin Salam. Sursa foto: Youtube
Din cuprinsul articolului

Florin Salam a avut un moment de sinceritate în care le-a cerut internauților să nu se mai uite la filmările vechi de acum 2-3 ani. Asta pentru că nu mai sunt veridice, însă a explicat că starea lui de atunci i-a ajutat pe unii să își facă viața.

Florin Salam, revenire subită

Artistul a explicat faptul că ultimii ani nu a fost tocmai ușori pentru el. De altfel a mai spus că multe dintre lucrurile pe care le-a afirmat nu mai sunt valabile. ”Filmarea pe care ați văzut-o e făcută acum 2-3 ani. Nu vă puneți la mintea mea de atunci, ci la mintea mea de acum. Orice om din România știe acest lucru. Acum 2-3 ani nu știam de capul.

Florin Salam

Florin Salam. Sursa foto: Instagram

Cât timp eu am fost în felul acela au avut noroc alții să își facă casă. Că am fost eu cum eram atunci. Să își mai facă și acum încolo și 10 case, dar pe corecte fără măgării, ca să fie casa lui Dumnezeu”, a spus manelistul. Dacă a vorbit sau nu despre interlopii care l-au șantajat și îl puneau să cânte iar ei încasau banii, nu știm. Cert este că a fost victima unor astfel de infracțiuni pe care de altfel le-a și declarat la poliție.

A schimbat placa

Acum spune el, lucrurile s-au schimbat radical. Știe cum să aibă grijă de el și mai ales cum să se comporte. Mai ales că a urmat tot felul de tratament și mai urmează să facă și altele.

Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
Românii care vor suporta primele facturi mărite de la 1 ianuarie 2026
Românii care vor suporta primele facturi mărite de la 1 ianuarie 2026

”Acum puteți sta de vorbă cu mine că sunt un om cu picioarele pe pământ. Știu când trebuie să râd, să tac, acum plec și la tratamentul pentru voce. Dar nu vreau să fiu înțeles greșit”, a mai spus solistul.

Stupefiantele aproape i-au pus capac

Manelistul a explicat în trecut că a fost dependent de tot felul de substanțe psihotrope. Acesta a mai spus că acum a urmat tot felul de tratamente și că este cât se poate de ”curat”.

De altfel a avut și-o revenire pe piața muzicală, deși acest lucru încă este în progres. Nu de alta, dar mulți oameni și-au pierdut încrederea în manelist.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:57 - Fântâna din județul Gorj care arată destinul. Ritualul care promitea tinerelor o privire în viitor
23:47 - DNA clarifică ordinul lui Voineag, criticat de doi procurori: Și Kovesi a emis unul similar, în 2013
23:38 - Lista concurenților Survivor 2026. Un controversat politician intră în competiție
23:30 - Declarațiile lui Rob Reiner, înainte de tragedie. Ce planuri avea regizorul
23:19 - Cardurile vor începe să facă plăți în euro de la 1 ianuarie. Cât durează perioada de tranziție la sud de Dunăre
23:10 - Nenorocirea lui Salam, norocul altora: Și-au făcut case cât eram eu praf

HAI România!

Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
Păruială în Justiție. Hai LIVE cu Turcescu
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă

Proiecte speciale