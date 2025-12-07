Dan Bursuc, replică dură pentru Florin Salam: Vezi de viciile tale!

Dan Bursuc se află în centrul unui scandal cu Lele, un manelist din generația tânără pe care producătorul l-a lansat. Se pare că în acest scandal s-a băgat și Florin Salam, drept urmare Bursuc i-a dat o replică dură.

Producătorul muzical, Dan Bursuc a explicat într-un clip postat pe tiktok faptul că relația cu manelistul Lele s-a stricat. Acesta a spus și faptul că drogurile sunt una dintre cauzele acestor certuri.

”Eu sunt supărat pe Lele că nu își onorează evenimentele. Cauza este din cauza drogurilor. Eu vorbesc fără niciun fel de limită”, a explicat acesta.

Ba mai mult, se pare că scandal s-ar fi băgat nimeni altul decât Florin Salam. Artistul a recunoscut că a consumat substanțe interzise în trecut. Drept urmare, Bursuc merge la țintă.

”Iar Salam s-a băgat el ca să... Ca să ce? Vezi-ți de viciile tale. Lasă-mă pe mine cu oamenii mei și tu vezi de treaba ta că eu nu am treabă cu tine”, i-a transmis Bursuc.

Producătorul și-a continuat pledoaria și a explicat că practic el l-a crescut pe Lele. Mai exact el i-a obținut contracte și i-ar fi făcut piese.

”Acest om nu are voie prin faptul că eu l-am crescut și l-am clădit pe acest om, nu are voie să vorbească la adresa mea așa. Pentru că Dan Bursuc a însemnat ceva pentru el. Nu ai frica lui Dumnezeu. Eu am ținut la tine, sufletește, nu pe avantaje. Vorbeai de încasări, eu mai întâi v-am crescut”, a mai spus Bursuc. De altfel, producătorul este cunoscut pentru faptul că a lansat mulți cântăreți de muzică de petrecere printre care și Sorin Copilul de Aur. Cei doi au și o relație de rudenie pentru Dan Bursuc l-a nășit pe manelist.