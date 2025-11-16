Monden

Fulgy a pus recompensă pe capul lui Dan Bursuc. Comportament de neînțeles al mezinului din familia Clejanilor

Fulgy a pus recompensă pe capul lui Dan Bursuc. Comportament de neînțeles al mezinului din familia ClejanilorDan Bursuc. Sursa foto: facebook
Fulgy a trecut la nivelul următor cu privire la Dan Bursuc. Acesta a postat o imagine în care afirmă că oferă recompensă pentru producătorul muzical în bictoin.

Fulgy vs. Dan Bursuc faza pe bitcoin

Băiatul Clejanilor a postat pe o rețea de socializare faptul că oferă recompensă celui care i-l aduce pe Dan Bursuc. Acesta a postat că persoana va primi 100 de bitcoin în cazul în care i-l aduce pe producătorul muzical. Fulgy are o problemă cu acesta de mai bine de 5 ani când a făcut acuzații dure la adresa lui.

Mai exact, acesta susține că Bursuc ar fi profitat de sora lui pe vremea când aceasta era adolescentă. Acesta ar fi și motivul pentru care ocazional își aduce aminte de scandal și mai face afirmații cu iz de scandal la adresa producătorului. De această dată, l-a implicat și pe fiul acestuia. Fulgy spune că cei 100 de bitcoin vor fi dați pentru amândoi.

Recompense peste recompense

Nu este prima dată când fiul Clejanilor oferă sume de bani pentru diferite persoane. Până acum nimeni nu s-a oferit să îi ducă doleanțele la îndeplinire. Mai ales acum, când și-a pus în cap toată lumea interlopă. Deși a încercat să își ceară scuze de la anumite persoane pe care le-a călcat pe coadă, în București nu prea pare să mai fie binevenit.

Cine e favoritul lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei: Și eu sunt un suveranist
Cine e favoritul lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei: Și eu sunt un suveranist
Exclusiv. De ce se apucă oamenii de yoga, de fapt. Drumul către „spiritualitate"
Exclusiv. De ce se apucă oamenii de yoga, de fapt. Drumul către „spiritualitate”

Nu se mai întoarce din Dubai

Din acest motiv, a și explicat că nu mai vine în țară, ci va sta numai în Dubai. Ba mai mult a spus că își va schimba până și buletinul. Nu de alta, dar acolo i se oferă protecție și stă într-un cartier foarte bine securizat.

În ultima lună, băiatul Clejanilor pare să aibă același tip de comportament pe care l-a avut acum 5 ani când a fost descoperit sub influența substanțelor interzise. Cu toate acestea, Fulgy susține că nu mai consumă droguri, dar că acum poate să spună tot ce are pe suflet.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7" cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

