Fulgy începe să își pună cenușă în cap: Să mă ierte domnii Sile și Nuțu Cămătaru

Nici Dubai-ul nu pare să îl țină departe de probleme pe Fulgy, care în urmă cu două zile se răfuia cu Sile Cămătaru, iar acum îi cere iertare. Nu doar lui ci și lui Nuțu Cămătaru.

În ultimele săptămâni Fulgy pare să fie scăpat de sub controlul părinților. Acesta face tot felul de acuzații, ultimii luați în vizor fiind Sile și Dani Balint. După ce a spus că cei doi au vrut să îl spioneze și să îl transforme într-un drogat, acum băiatul Clejanilor își pune cenușă în cap.

”Merg la ore acum și fac mesajul asta pentru domnii Sile și Nuțu Cămătaru. Îmi cer scuze că v-am creat neplăceri și momente tensionate în sensul în care nu am putut să mă controlez. Și am fost altfel decât m-ați cunoscut și mă știți. Nicoleta, te respect maxim și-ți mulțumesc din suflet că ai fost mereu sinceră cu mine și familia mea”, a spus Fulgy.

Și-a retras de altfel și cuvintele la adresa lui Dani Balint, băiatul lui Sile Cămătaru. ”Dani, nu am nicio treabă cu tine fratele meu. Eu am dat noroc cu tine toată viața mea și când te-am văzut mereu te-am salutat, pe restul familie nu cunosc, dar mi-ar face mare plăcere.

Și în contul lui Mihnea, Mihăiță și mulți alții, vă pup și vă iubesc pe toți. Vreau să fim frați, nu dușmani, că nici nu avem cum și cred că e cel mai frumos așa”, a mai spus băiatul Clejanilor.

Acesta a mers mai departe și a cerut scuze românilor pentru că i-a jignit în nenumărate rânduri. ”Și-mi cer iertare la toată România și sper că acum o să ne respectăm. Eu asta am să fac”, a mai declarat el. Totuși, având în vedere ultimele reacții ale lui Fulgy, nimic nu rămâne bătut în cuie.

Băiatul lui Ioniță și al Vioricăi pare că traversează o perioadă sumbră, la fel ca acum 4 ani. Iar în spațiul public apar tot felul de zvonuri, care mai de care mai sumbre, legat și de motivul dispariției Margheritei din viața publică. Iar totul ar avea legătură cu Fulgy.