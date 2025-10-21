Fulgy îl provoacă pe Mihai Morar să intre în cușcă la RXF

Băiatul Clejanilor a venit cu o altă idee belicoasă, de această dată îl are în vizor direct pe Mihai Morar. Artistul spune că își dorește să îl întâlnească pe moderator în ring.

Băiatul lui Ioniță și al Vioricăi a făcut publică o provocare adresată lui Mihai Morar. ”În legătură cu RXF și cu Mihai Morar. L-am ratat pe acesta în propria emisiune, că a doua zi l-a dat afară. Dacă nu știți ce s-a întâmplat cu Morar… Apoi s-a apropiat de Dumnezeu. Că eu când l-am întâlnit era cel mai drac om, care lua comenzi din cască.

Vreau să mă antreneze, dacă cumva se întâmplă treaba asta, eu unul pun mașina la bătaie. Vreau să mă antreneze tatăl ui Yamato sau Iuli, băiatul lui domnul Aurel, nu dau mai multe detalii, că băieții știu cine sunt”, a spus Fulgy.

De altfel, cântărețul și-a ales și modalitatea de a lupta. Spune că nu vrea box, ci preferă o formă de arte marțiale. ”Așa că Mihai Morar, trăiască familia ta, dacă nu te bați cu mine în cușcă.

Vreau MMA nu vreau box. Dacă rup mâinile astea de cânt dumnezeiește cu ele, să le rup pe tine”, a mai spus artistul. Supărarea lui Fulgy pe Mihai Morar este din 2021, atunci când el a recunoscut că a consumat substanțe interzise.

Drept urmare, moderatul a făcut mai multe glume pe seama lui la postul de radio unde activează. Se pare totuși că Fulgy nici n-a uitat, nici n-a iertat. Rămâne de văzut dacă Mihai Morar va accepta o astfel de provocare.

Mai ales că până acum moderatorul nu a apărut niciodată în astfel de circumstanțe. Fulgy în acest moment se află în Dubai acolo unde studiază de zor muzica, zice el. Una dintre cele alături de care a colaborat muzical este nimeni alta decât Andreea Bostănică.